olağanüstü seçimli genel kurul ertelendi

Bursaspor Basketbol Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Nilüfer Barış Spor Salonu'nda bugün saat 14.00'te yapılması planlanan ilk oturumda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

ilk toplantı gelişmeleri:

Planlanan ilk toplantı, saat 14.00'te başlamasına rağmen gereken çoğunluk sağlanamayınca yapılamadı. Kulübün ilan ettiği gündem doğrultusunda yapılması beklenen oturum bu nedenle ertelendi.

ikinci toplantı ve gündem:

Genel kurulun ikinci toplantısı 6 Aralık 2026 Pazar günü saat 14.00'te aynı salonda yapılacak. Bu oturumda daha önce ilan edilen gündem doğrultusunda işlem yapılacak ve çoğunluk şartı aranmayacak.

BURSASPOR BASKETBOL’UN SEÇİMLİ GENEL KURULUNDA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI. İKİNCİ TOPLANTI, 6 ARALIK’TA AYNI SALONDA ÇOĞUNLUK ARANMADAN YAPILACAK.