Bursaspor deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 yendi: Iheanacho iki golle öne çıktı

maç sonucu:

Trendyol 1. Lig 10. haftasında Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bursaspor, ev sahibi Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. Konuk ekipte Kelechi Iheanacho 58. ve 79. dakikalarda fileleri havalandırdı, 83. dakikada ise Hüseyin Maldar skoru belirledi.

maç özeti:

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda Bursaspor'un hücum hattı etkili oldu; 58. dakikada Iheanacho takımını öne geçirdi. 79. dakikada aynı oyuncunun ikinci golüyle fark ikiye çıktı ve 83. dakikada Hüseyin Maldar son sözü söyleyerek skoru 3-0'a taşıdı.

Maçta her iki takım da maç içi oyuncu değişiklikleriyle kadrolarını yenilerken Bursaspor'da Hüseyin Maldar, Lewis Baker ve Emir Kaan Gültekin gibi oyuncular oyuna girdiler. Mücadelede hakem triosu İlker Yasin Avcı, Samet Özkul ve Mehmet Şengül görev yaptı.

kadrolar ve değişiklikler:

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Alihan Kazmaz (Bilal Ceylan dk. 72), Luis Mago, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Matur (Driton Camaj dk. 72), Ali Kaan Güneren, Jurgen Çelhaka (Daniel Avramovski dk. 72), Ahmet Emin Engin, Mamady Diarra, Oluwakorede Osundina (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 62), Yasin Uzunoğlu (Ibrahim Sissoko dk. 46). Yedekler: Batıhan Gebecelioğlu, Ali Barak, Buluthan Bulut, Ozan Sol, Ertuğrul İdris Furat. Teknik direktör: Yalçın Koşukavak.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Juergen Elitim, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 64), Lincoln Henrique, Kelechi Iheanacho (Baran Başyiğit dk. 84), Eyüp Akcan (Lewis Baker dk. 74), Amine Boutrah (Emir Kaan Gültekin dk. 74), Rahmetullah Berişbek (Zeki Yavru dk. 84), Barış Gök. Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Toral Bayramov, Tayfun Aydoğan, Taha Batuhan Yayıkcı, Ivan Saranic. Teknik direktör: Mustafa Er.

Goller: Kelechi Iheanacho (dk. 58, 79), Hüseyin Maldar (dk. 83) — Bursaspor.

Sarı kartlar: Yasin Uzunoğlu, Jurgen Çelhaka, Luis Mago (Muğlaspor); Ertuğrul Ersoy (Bursaspor).

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Mehmet Şengül.

TRENDYOL 1. LİG’İN 10. HAFTASINDA MUĞLASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BURSASPOR’A 3-0 MAĞLUP OLDU.