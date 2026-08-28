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Bursaspor Kayseri'de Mustafa Er idaresinde galibiyete odaklandı

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek Bursaspor, Tahkim'in ceza kaldırmasıyla Mustafa Er'le sahada, dört eksikle maça hazırlanıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bursaspor Kayseri'de Mustafa Er idaresinde galibiyete odaklandı

Bursaspor hazırlıklarını tamamladı:

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Bursaspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı. Yeşil-beyazlı ekip, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde ter idmanı gerçekleştirdi. Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp pas-pres çalışmalarıyla sona erdi; takım çalışmanın ardından konakladığı otele geçerek kampa girdi.

Tahkim Kurulu kararı:

Fatih Karagümrük mücadelesi sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men ve 170 bin TL para cezasına çarptırılan Teknik Direktör Mustafa Er için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’ndan sevindirici bir gelişme geldi. Bursaspor’un itirazını haklı bulan Tahkim Kurulu, kararı oy çokluğuyla kaldırdı. Bu kararın ardından Mustafa Er, Kayseri deplasmanında takımının başında, kulübede yer alabilecek.

kadro durumu ve hakem bilgileri:

Bursa temsilcisinde sakatlıklar ve kadro tercihleri nedeniyle dört isim karşılaşma kadrosuna dahil edilmedi. Henüz hazır olmayan Anıl Atağ ve Tayfun Aydoğan ile birlikte Ertuğrul İdris Furat kadroya alınmadı; ayrıca takımdan ayrılacağı açıklanan İlhan Depe de maç listesinde yer almıyor. Bu gelişmeler takımın 11’inde ve yedeklerde değişiklik işaretleri veriyor.

Zorlu randevu, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Ömer Tolga Güldibi olurken, yardımcı hakemler Kadir Beyaz ve Mehmet Şengül, dördüncü hakem ise Serkan Gürbüz olacak.

Bursaspor, Tahkim kararıyla teknik kadrosunda netlik sağlanan haftada, eksik oyuncularının yokluğunu telafi ederek galibiyet hedefiyle Kayseri’ye odaklanmış durumda.

TRENDYOL 1. LİG’İN 4. HAFTASINDA KAYSERİSPOR’A KONUK OLACAK BURSASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLARKEN...

TRENDYOL 1. LİG’İN 4. HAFTASINDA KAYSERİSPOR’A KONUK OLACAK BURSASPOR HAZIRLIKLARINI TAMAMLARKEN, TAHKİM KURULU’NUN CEZASINI KALDIRDIĞI TEKNİK DİREKTÖR MUSTAFA ER KULÜBEDEKİ YERİNİ ALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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