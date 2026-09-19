Bursaspor son yarıda iki golle Batman Şehir'den galip ayrıldı

Trendyol 1. Lig 8. hafta: Batman Petrolspor 1 - Bursaspor 2

Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma Stat: Batman Şehir sahasında oynandı.

Maç özeti:

İlk yarıda ev sahibi ekipte Macedo (dk. 29) ile öne geçti. İkinci yarıda Bursaspor daha etkili bir görüntü çizdi ve penaltıdan Iheanacho (dk. 60 pen.) ile skoru eşitledi. Mücadelenin son bölümünde yine Iheanacho (dk. 85) ile öne geçen Bursaspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Maçı yöneten hakemler Ali Yılmaz, Muhammet Ali Doğan, Kurtuluş Aslan şeklindeydi.

Kadrolar ve değişiklikler:

Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Metehan Mert, Jin-Ho Jo, Biron, Lezama (Sami Gökhan Altıparmak dk. 46), Imeri (Gökhan Karadeniz dk. 89), Macedo, Rahman Buğra Çağıran (Henrique dk. 54), Cissokho (David dk. 89), Polat Yaldır (Ömürcan Artan dk. 54), De Sousa. Teknik Direktör: Selçuk Şahin.

Bursaspor: Kerem Matışlı, Emirhan Başyiğit, Sepulveda, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 24), Lincoln, Iheanacho, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 77), Alperen Babacan, Bayramov (Barış Gök dk. 36), Eyüp Akcan (Emir Kaan Gültekin dk. 46), Saranic (Soner Aydoğdu dk. 36). Teknik Direktör: Mustafa Er.

Goller: Macedo (dk. 29) — Batman Petrolspor; Iheanacho (dk. 60 pen., dk. 85) — Bursaspor.

Sarı kartlar: Rahman Buğra Çağıran, Ömürcan Artan, Imeri (Batman Petrolspor); Barış Gök (Bursaspor).

TRENDYOL 1. LİG’İN 8. HAFTASINDA BATMAN PETROLSPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ BURSASPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU. GERİYE DÜŞTÜĞÜ KARŞILAŞMAYI KELECHİ IHEANACHO’NUN GOLLERİYLE ÇEVİREN BURSASPOR, PUANINI 19’A YÜKSELTEREK LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU.