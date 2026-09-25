Bursaspor sponsorlukla güçleniyor: şort ve tribün isimleri Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye verildi

Bursaspor ile Tarım ve Peyzaj A.Ş. arasında sponsorluk anlaşması

Bursaspor Basketbol, yeni sezon öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile kapsamlı bir sponsorluk anlaşması yaptı. Yapılan iş birliği kapsamında kulübün şort sponsorluğu ve salonun bir bölümünün tribün isim sponsorluğu hakları Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye verildi.

Polat'ın açıklamaları:

Tarım ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın talimatı doğrultusunda takıma destek verdiklerini belirtti. Polat, takımın başarısını ve sağlık durumunu öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, "Temennimiz başarılı, sakatlıksız, güzel bir sezon geçirmek. Bu güçlü taraftarla, bu büyük camiayla başarılarla dolu bir sezonu tamamlamayı hayal ediyoruz" dedi.

Polat, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Peyzaj A.Ş. olarak kulübe gereken desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Sezgin'in değerlendirmesi:

Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, geçen sezon ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadıklarını anımsattı. Sezgin, kulübün yeniden toparlandığını ve yeni sezonda kurdukları kadroyla mücadele edeceklerini söyledi.

Sezgin, Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile yapılan iş birliğinin kulüp için önemine dikkat çekerek, "Böylesi güçlü, büyük bir destekle sezona başlamak bizler için çok kıymetli" ifadesini kullandı. Ayrıca sponsorluk desteğinin oyunculara güven verdiğini belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ile Semih Polat'a teşekkür etti.

İmza töreni, sponsorluk anlaşmalarının imzalanmasının ardından sona erdi.

BURSASPOR BASKETBOL, YENİ SEZON ÖNCESİNDE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ TARIM VE PEYZAJ A.Ş. İLE ŞORT SPONSORLUĞU VE TRİBÜN İSİM SPONSORLUĞU KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE GİTTİ. TARIM VE PEYZAJ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ SEMİH POLAT (ORTADA), BURSASPOR BASKETBOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEZER SEZGİN (SAĞDA).