Bursaspor taraftarından Kızılyıldız’a Srebrenitsa hatırlatması

Bursaspor taraftarından Kızılyıldız’a yanıt

Süper Lig’in 7. haftasında Bursaspor evinde Esenler Erokspor’u ağırlarken tribünlerde dikkat çeken bir tepki vardı. Üniversiteli Bursasporlular Derneği (Ünitimsah) tarafından hazırlanan pankart maçın başında açıldı ve Kızılyıldız taraftarlarının daha önce düzenlediği kareografiye yanıt niteliği taşıdı.

maçta açılan pankart:

Tribünlerde açılan pankartta İngilizce olarak 'Srebrenitsa’yı unutma. Zalimler için yaşasın cehennem' ifadeleri yer aldı. Pankart, Bosna Hersek’te 8 binden fazla Müslüman Boşnak’ın katledildiği olaya vurgu yaparken Kızılyıldız’ın Ratko Mladiç için hazırladığı kareografiye doğrudan bir tepki olarak değerlendirildi.

Haberde yer aldığı şekilde, Kızılyıldız taraftarları Ratko Mladiç’in ölümü sonrası kendisi için bir kareografi ve pankart hazırlamıştı; Bursasporlu taraftarların açtığı pankart ise bu hamleye karşılık geldi.

ünitimsah'ın sosyal medya bildirisi:

Ünitimsah, sosyal medyada yaptığı paylaşımda duyarlılığını şu ifadelerle paylaştı: "Zalimler için yaşasın cehennem! Srebrenitsa’da soykırıma uğrayan 8 binden fazla Boşnak kardeşimizi unutmadık, unutturmayacağız. Aziz hatıraları daima yaşayacak. Dün olduğu gibi bugün de Boşnak kardeşlerimizin yanındayız. Biz kardeşiz."

Dernek açıklaması ve tribün tepkisi, maç boyunca ve sonrasında sosyal medyada geniş yankı buldu. Pankartın mesajı, Srebrenitsa soykırımı hatırlatması üzerinden hem tarihî bir olayın bellekte tutulması çağrısı hem de Kızılyıldız’ın gösterisine itiraz niteliği taşıdı.

Maç organizasyonu ve güvenlik yetkilileri tarafından pankartla ilgili herhangi bir işlem yapıldığına dair kaynakta bir bilgi yer almadı. Tribün hareketi, yerel taraftar gruplarının duyarlılığı ve sembolik tepki üslubu olarak değerlendirildi.

BURSASPORLU TARAFTARLAR SAVAŞ SUÇLUSU RATKO MLADİÇ’İN KAREOGRAFİSİNİ YAPAN KIZILYILDIZ’A PANKARTLA YANIT VERDİ.