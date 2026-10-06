Bursaspor'da Lincoln Henrique tedaviye alındı; sahalara dönüş yaklaşık 10 gün

Lincoln Henrique'nin sağlık durumu açıklandı

Bursaspor, Mardin 1969 Spor maçı öncesinde kadrosunda yer alan tecrübeli futbolcu Lincoln Henrique ile ilgili bir sağlık açıklaması yaptı. Yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda oyuncunun sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem saptandığı belirtildi.

Muayene ve MR bulguları:

Kulübün raporuna göre gerçekleştirilen kontrollerde sağ addüktör longus bölgesinde hem gerilme hem de ödem bulguları tespit edildi. Bu bulgular, oyuncunun antrenman ve maç yükünü sınırlandırılması gerektiğine işaret ediyor. Tanı, klinik muayene ve manyetik rezonans görüntülemesiyle netleştirildi.

Tedavi ve sahalara dönüş:

Bursaspor sağlık ekibi, Lincoln Henrique'nin tedavisine hemen başladı. Kulüp açıklamasında sporcunun dönüş süresinin klinik duruma göre netleşeceği vurgulandı; ilk değerlendirmelere göre oyuncunun sahalardan yaklaşık 10 gün uzak kalmasının öngörüldüğü belirtildi.

Resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbol A takım oyuncumuz Lincoln Henrique’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup sporcumuzun sahalara dönüş süresi sporcunun klinik durumuna göre netleşecektir. İlk değerlendirmelere göre 10 gün süreceği öngörülmektedir."

BURSASPOR’DA LİNCOLN HENRİQUE’NİN SAĞ ADDÜKTÖR LONGUS KASINDA GERİLME VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ. BREZİLYALI FUTBOLCUNUN YAKLAŞIK 10 GÜN SAHALARDAN UZAK KALMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.