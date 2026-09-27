Bursaspor’dan milli takıma destek: Vakıfköy mezunlarına Fetih forması

Bursaspor başkanı enes çelik'in milli takım ziyareti

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İtalya maçı öncesinde A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'daki antrenmanını ziyaret ederek hem teknik heyetle hem de milli oyuncularla bir araya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki çalışmayı takip eden Çelik, ulusal takımın hazırlık sürecine kulübün iyi dileklerini iletti.

Vakıfköy mezunlarına jest:

Ziyaret sırasında Çelik, Bursaspor altyapısından yetişip A Milli Takım düzeyine yükselen Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Zeki Çelik, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile görüştü. Başkan, beş oyuncuya kulübün simgesi olan Fetih forması takdim ederek hem kişisel başarılarını kutladı hem de maç öncesi moral verdi.

Teknik heyete sürpriz takdimler ve mesajlar:

Çelik, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanı Merih Demiral'a çiçek sundu. Görüşmede milli takımın İtalya karşılaşmasına hazırlıkları ve oyuncuların durumuna dair kısa sohbetler yapıldı; Çelik, ekibe maç için başarı dileklerini iletti. A Milli Takım, yarın aynı sahada İtalya ile karşılaşacak.

Bu ziyaret, altyapıdan yetişen oyuncularla kulüp yönetimi arasındaki bağı güçlendirmesi ve milli takım-meydan işbirliğinin önemini vurgulaması açısından dikkat çekti. Kulüp temsilcilerinin milli takım ortamına verdiği destek, hem sportif hem de manevi açıdan anlam taşıdı.

BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK, İTALYA MAÇI ÖNCESİ A MİLLİ TAKIM’IN ANTRENMANINI ZİYARET EDEREK BURSASPOR ALTYAPISINDAN YETİŞEN MİLLİLERE FETİH FORMASI HEDİYE ETTİ.