Bursaspor'dan sahada özür sözü: Fatih Şen'in değerlendirmesi

Bursaspor'da maç sonrası değerlendirme

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor, sahasında Mardin 1969 Spor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Sorumlu Fatih Şen takımın ve maçın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şen, ilk yarıya kötü başladıklarını, rakibin 1-0 öne geçtiğini ve ikinci yarıda yapılan değişikliklerle takımın toparlandığını ifade etti.

maçın kırılma anları:

Şen, 'İkinci yarı değişikliklerden sonra takım toparladı. Golü bulduk, sonrasında son dakika golü yedik. Maçı kaybettik, önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz' dedi. Saranic'i maç kadrosunda başlattıklarını belirten teknik sorumlu, ikinci yarıda oyunu lehlerine çevirmek için risk aldıklarını ve üç değişiklikle farklı bir düzene döndüklerini anlattı.

Yönetici değişikliklerin takımı hareketlendirdiğini vurgulayan Şen, gol pozisyonlarına yakın çok oyuncuları olduğunu ancak değerlendiremediklerini belirtti. Son dakikada yenen golün maçın kaderini belirlediğini ve maçın genelinde Mardin 1969 Spor'un da iyi direniş gösterdiğini sözlerine ekledi.

taraftar ve genç oyuncular üzerine:

Taraftar desteğine de değinen Şen, seyirciye teşekkür ederek, 'Özür dileriz ama kabul ederler mi bilemem. Önümüzdeki hafta özrümüzü sahada dileyeceğiz' şeklinde konuştu. Şen ayrıca Mustafa hoca'nın hakemin yanına gitmesi nedeniyle kırmızı kart görmesine dikkat çekti ve bu tür konularda daha fazla tahammül beklediğini söyledi.

Genç oyuncuların baskı altında daha dayanıklı olması gerektiğini vurgulayan Şen, 'Biz burayı çok iyi biliyoruz, genç oyuncularımızın taraftar baskısını kaldırması lazım. Bunun üzerinde çalışıyoruz, onlara yardım ediyoruz' ifadelerini kullandı. Takımın ikinci bölgeye hızlı geçiş arayışında olduğu, bazen topu gezdirmek zorunda kalarak zaman kaybettikleri de toplantıda aktarılanlar arasındaydı.

mardin 1969 spor teknik direktörü petev'in yorumu:

Konuşmaların ardından söz alan Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ivaylo Petev, oyuncularını tebrik etti ve Bursa'dan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Petev, 'Bursa’dan 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Çok güzel bir atmosfer vardı, kazanan takım biz olduk' diyerek, ekibinin Bursaspor'un topla oynama isteğini sınırlandırıp galibiyeti aldığını belirtti.

TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA SAHASINDA MARDİN 1969 SPOR’A 2-1 MAĞLUP OLAN BURSASPOR’UN TEKNİK SORUMLUSU FATİH ŞEN, "ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TARAFTARIMIZDAN ÖZRÜMÜZÜ SAHADA DİLEYECEĞİZ" DEDİ.