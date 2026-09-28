Bursastore'da ay yıldızlı formalar ilgi gördü

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak Türkiye millî takımının formaları, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu içindeki Bursastore mağazasında satışa sunuldu. Maç öncesi başlayan satışlarla mağazada hareketlilik yaşanıyor.

mağazada yoğunluk ve talepler:

Mağaza çalışanı Ebru Deniz, "Satışa çıktığı günden itibaren talepler arttı. Çok çocuk görmüyoruz ancak, taleplerimiz fazla. Aileler, kendilerine alırken çocuklarına da almayı ihmal etmiyor" diyerek sirkülasyondan memnun olduklarını belirtti. Deniz, 2018 yılından beri Bursaspor’a hizmet verdiğini de aktardı.

taraftar görüşleri:

Ankara’dan Bursa’ya gelen 10 yaşındaki Fırat Eymen, maç heyecanını paylaşarak formaların görünüşünü överek, "Maç için çok heyecanlıyım, formaları da çok beğendim. Kırmızı ve beyaz birleşince çok güzel oluyor" dedi.

Uzun yıllardır tribünde olduğunu söyleyen 31 yaşındaki Burak Bileç ise, "Eski stadyumda maçlara gidiyordum. Milli takımımız burada oynayacak, biz de yerimizi alıp destekleyeceğiz. En son Hırvatistan maçı oynandı, şimdi de İtalya’yı ağırlıyoruz. Bursa milli takıma uğurlu geliyor, buradaki maçı alacağız" şeklinde konuştu.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İKİNCİ MAÇINDA İTALYA İLE KARŞILAŞACAK OLAN TÜRKİYE'NİN FORMALARI, ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ MATLI STADYUMU'NDAKİ BURSASTORE'DA SATIŞA ÇIKTI.