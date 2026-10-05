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Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Şahin Biba, Atatürk Spor Salonu inşaatının yüzde 80 tamamlandığını, kapasitenin 5 bine çıkarıldığını ve 40 araçlık otopark bulunacağını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bursa'ya yeni spor üssü: Atatürk Spor Salonu tamamlanmaya hazırlanıyor

Proje yüzde 80'e ulaştı, teslim hedefi sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba imalatı süren Atatürk Spor Salonu inşaatında teknik incelemelerde bulundu. İncelemeye AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve belediye bürokratları eşlik etti. Başkan Vekili sahadaki çalışmaları yerinde görüp projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Projenin kapsamı ve kapasite değişikliği:

Biba, projenin fiziki gerçekleşme oranının %80 seviyesine ulaştığını belirterek, salonun toplam 18 bin 720 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu açıkladı. Başlangıçta 3 bin seyirci kapasitesiyle planlanan tesis, yapılan revizyonla 5 bin kişilik kapasiteye çıkarıldı. Tesis, soyunma odalarından seyirci hizmet alanlarına, büfelerden yönetim ofislerine kadar gerekli tüm birimleri barındıracak.

Yapım çalışmaları ve kalan işler:

Projenin mevcut aşamasında betonarme ve çelik konstrüksiyon işleri tamamlandı. Çatı kaplamasıyla çevre düzenlemesi için istinat yapıları bitirildi; teras yalıtımı, mekanik imalatlar, iç mekân sıvaları, sert zemin uygulamaları ve cephe çalışmaları ise devam ediyor. Tesisin idari bölümü için planlanan 40 araçlık kapalı otopark da projede yer alıyor.

Biba, projenin Bursa'nın spor altyapısını güçlendireceğini ve gençlerin sporla daha fazla buluşmasını sağlayacağını vurguladı. Atatürk Spor Salonu tamamlandığında, sporculara, hakemlere ve antrenörlere uzun yıllar hizmet edecek modern bir tesis olarak hizmete sunulacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, İMALATI SÜREN ATATÜRK SPOR SALONU’NDA TEKNİK...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, İMALATI SÜREN ATATÜRK SPOR SALONU’NDA TEKNİK İNCELEMELERDE BULUNDU VE PROJEDE FİZİKİ GERÇEKLEŞMENİN YÜZDE 80 SEVİYESİNE ULAŞTIĞINI DUYURDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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