Buruk: Barcelona karşısında her şeyimizi sahaya koyacağız

Maç öncesi Buruk'un mesajı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın saat 22.00'de evinde oynanacak Barcelona maçından önce Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Buruk, karşılaşmada hedeflerinin net olduğunu ve bunun için takımıyla birlikte tüm imkânları seferber edeceklerini belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı, bu tür karşılaşmalarda oyuncuların motivasyonunun yükseldiğini ve hazırlık sürecinin farklı bir ivme kazandığını vurguladı. Rakibin önemine dikkat çeken Buruk, takımının sahada gereğini yapacağını ve taraftar desteğiyle en iyisini ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

maça hazırlık ve oyun planı:

Buruk, oyunun hem savunma hem de ofansif tarafında dengeli oynanması gerektiğini ifade etti. Savunma yapılması gereken anlarda takımın bunu en iyi şekilde uygulaması gerektiğini, top rakipteyken ise takım halinde ve tutkulu bir biçimde topu geri kazanmanın önemine işaret etti.

Ofansif anlayışta sakin kalmanın ve topu takımda tutmanın altını çizen Buruk, Barcelona'nın bu sezon formda olduğunu ve hata yapıldığında kolay cezalandıran bir ekip olduğunu hatırlattı. Rakibin yüksek hatta oynayan, presi ve topu rakibe dayatma eğilimi olan bir takım olduğunu belirten teknik direktör, oyuncularından agresif ama disiplinli bir mücadele beklediğini söyledi.

kadro, performans ve beklentiler:

Milli maçlar arasından dönen oyuncuların yorgunluğuna da değinen Buruk, Kasımpaşa maçını milli takım dönüşü en zor mücadelelerinden biri olarak nitelendirdi. 52 yaşındaki teknik adam, özellikle Türk Milli Takımı'ndan dönen bazı oyuncuların mental açıdan yorulmuş olduğunu, buna rağmen artık eksiksiz bir kadroya yakın olduklarını belirtti. Singo yok bilgisini paylaşarak bazı isimlerin takımda yer almayacağını duyurdu.

Rus oyuncu Aleksey Batrakov hakkında da değerlendirme yapan Buruk, genç oyuncunun ülkesinden ilk kez ayrıldığını, takıma adaptasyon sürecinde başta Lucas olmak üzere herkesin yardımcı olduğunu söyledi. Batrakov'un hem ofansif yeteneklerinin öne çıktığını hem de takım savunmasına katkı vermeye başladığını vurgulayarak performansından memnun olduklarını aktardı. Buruk, maç öncesi son denemeleri yapacaklarını ve 11'i belirleyeceklerini kaydetti.

Barış Alper Yılmaz'ın Kasımpaşa maçında sağ bekte oynamasına dair soruya Buruk, Barış'ın daha önce sol bekte de görev aldığını, farklı pozisyonlarda oynayabilecek esneklikte bir futbolcu olduğunu söyledi. Sağ bekte hem savunmaya yardımcı olması hem de hücumda katkı vermesinin bu rolü oynayabileceğini gösterdiğini belirtti.

Buruk, teknik adam olarak Barcelona gibi bir takımla çalışmanın farklı duygular taşıdığını, 23 Kasım 1994'te takım oyuncusu olarak Barcelona'yı yendiklerini ve o tecrübenin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi. Bu tür maçlarda takımının iyi işler yapabildiğine inandığını aktardı.

Taraftarın desteğine vurgu yapan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde puanların önemine dikkat çekti ve Barcelona'nın bu sezon yenilgisiz olmasının motive edici fakat aynı zamanda puan kazanmanın gerekliliğini artırdığını ifade etti.

Son olarak İlkay Gündoğan'ın geçtiğimiz maç sonrası yaşadığı duygusal anlara değinen Buruk, oyuncuların insan olduğunu, bazen bu tür tepkilerin yaşanabileceğini ve bu davranışı insani bir üzüntü olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. İlkay'ın takıma katkısına ve karakterine güvendiğini belirten teknik adam, oyuncusundan memnun olduğunu dile getirdi.

Buruk'un mesajı net: taktiksel disiplin, sahadaki mücadele ve taraftar desteğiyle Galatasaray, Barcelona karşısında elinden gelenin en fazlasını yaparak puan arayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçını kazanmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.