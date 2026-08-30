Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

Okan Buruk basın toplantısında konuştu

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe karşısında sahadan 3-2 galip ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından takımın oyununu, transfer durumunu ve hedeflerini değerlendirdi. Buruk, takımın ikinci yarıda ortaya koyduğu dikine paslar, bloklar arasına yapılan paslar ve hareketlilik sayesinde etkili olduğunu belirtti ve özellikle hücum hattının maç boyu çok fazla topla buluştuğunu vurguladı.

Maçın kırılma anları ve oyun yorumu:

Buruk, Göztepe maçlarının her zaman zorluk barındırdığını, rakibin uzun toplar, taç atışları ve duran toplarla ceza sahasına gelme eğiliminde olduğunu söyledi. İkinci yarıda takımın daha hareketli ve iyi yerleştiğini, hücumdaki bütün oyuncuların kullanıldığını ve savunmanın desteğinin de etkili olduğunu belirtti. Son bölümde rakibin uzun topları sonrası Galatasaray kalesine yönelik atakların olduğunu; net pozisyon verilmediğini ancak geçişleri daha etkili kullanma imkânı bulunduğunu aktardı.

Buruk, maç içinde oyun planını dikine paslar ve bloklar arasına giren paslarla çözmenin başarılı olduğunu, 3-2’ye kadar olan bölümün en etkili bölüm olduklarını ifade etti. Ayrıca yeni katılan oyuncuların takıma adapte olmasının önemine değinerek, Aleksey’in ilk maç performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Transferler, kural değişiklikleri ve kadro planlaması:

Basın toplantısında Buruk, transfer sürecini en çok etkileyen unsurun yabancı ve U23 kuralları olduğunu net biçimde ortaya koydu. Kulübün planlı hareket etmesine rağmen kural değişikliklerinin işleri zorlaştırdığını, daha önce alınan kararların ardından beklenmedik değişiklikler yaşandığını söyledi. Buruk, transferlerde yaşanan en somut kısıtın şu an için sadece bir tane yerin kadroya eklenebilir olması olduğunu belirtti ve bunun da U23 mevzuatı nedeniyle gerçekleştiğini vurguladı.

Teknik direktör, U23 oyuncularının maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti; iyi bir U23 oyuncusunun ciddi bedellerle piyasada yer aldığını bildirerek transferde esneklik eksikliğinin takım kurmayı zorlaştırdığını aktardı. Jelert örneğini hatırlatan Buruk, kural değişikliklerinin son dakikaya kadar sürebildiğini ve bu belirsizliğin planlamayı etkilediğini söyledi. Ayrıca transferde önceliğin santrafor olduğunu; stoper ve orta saha için de doğru fırsat çıkarsa değerlendirme yapacaklarını açıkladı.

Forvet hattı, oyuncu performansları ve sakatlıklar:

Buruk, Victor Osimhen’in geçen sezona göre bu sezon daha iyi kullanıldığını, takımdan daha fazla top aldığını ve ceza sahası içi etkinliğinin arttığını belirtti. Barış Alper Yılmaz ile ilgili olarak zaman zaman pozisyon değişimleri yaşandığını ama idealin her oyuncunun kendi mevkisinde kalması olduğunu ifade etti. Teknik direktör, özellikle santrfor rotasyonunun sezon boyunca tek isimle sürmesinin zor olduğunu ve bir santrfor takviyesinin şu an için şart göründüğünü sözlerine ekledi.

Ayrıca Aleksey Batrakov’un oyuna dinamizm getirdiğini ve ceza sahası içerisinde sıkça topla buluşabildiğini belirterek genç oyuncuyu övdü. Aleksey’in ikili mücadelelere girmekten kaçınmadığı ve bitiricilik özellikleriyle Galatasaray için önemli bir oyuncu olma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

Sakatlıklarla ilgili Buruk, Uğurcan Çakır’ın maç içinde ayağında hissedilen bir ağrı nedeniyle oyundan alınmasının ani bir durum olduğunu, büyük bir sorun beklemediğini; Abdülkerim Bardakcı’nın bileğinde hafif bir problem olduğunu ancak her iki oyuncunun da kısa sürede takıma dönebileceğini söyledi.

Toplantının sonunda Buruk, bu akşam itibarıyla ligin lideriyiz ifadesini tekrar vurgulayarak sezon sonuna kadar bu konumu sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti ve Şampiyonlar Ligi dahil tüm karşılaşmalara maç maç bakacaklarını, her rakibi yenmek için sahada olacaklarını ifade etti. Transfer dönemi bitene kadar kulübün imkanları ölçüsünde doğru takviyeleri yapma niyetinde olduklarını da sözlerine ekledi.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, 3-2 KAZANDIKLARI GÖZTEPE MAÇININ ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "İYİ BİR KADROYA, İYİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİZ. HER MAÇTA YÜZDE 100'ÜMÜZÜ OYNAMAYA ÇALIŞIYORUZ. BU AKŞAM İTİBARIYLA LİGİN LİDERİYİZ. BUNU DA SEZON SONUNA KADAR DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ. TEK AMACIMIZ BU" DEDİ.