Büryan özlemi Ankara'da sofrada buluştu

Siirtliler Ankara'da büryan için toplandı:

Ankara'da yaşayan Siirtli vatandaşlar, memleketlerinin geleneksel lezzeti olan büryan kebabını tatmak ve ortak bir sofrada buluşmak için bir araya geldi. Etkinlikte Siirt’ten getirilen 250 porsiyon büryan kebabı hemşerilere ikram edildi. Organizasyonu düzenleyen dernek yetkilileri, Ankara'da sürekli ve orijinal büryan bulunamaması nedeniyle zaman zaman Siirt’ten özel olarak getirtme yolunu seçtiklerini söyledi.

Getirilen büryanlar taşınma sonrası etkinlik alanında ısıtılarak misafirlere sunuldu. Katılımcılar yalnızca lezzetin tadını çıkarmakla kalmayıp, memleket sohbetleri ve anılar eşliğinde bir araya gelmenin keyfini yaşadı.

Dernek başkanı: geleneği yaşatıyoruz:

Siirt Ürünleri Tanıtım Derneği Başkanı Vehip Emrah, büryanın Siirt'in geleneksel lezzetleri arasında özel bir yeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Başkent Ankara’da yaşayan hemşerilerimizi büryan aşkıyla yine bir daha toplanmış durumdayız. Zaman zaman Ankara’da büryancılar açıp kapattı, maalesef randıman verememiş. En son büryancı da kapattıktan sonra biz de 3 metre derinlikte kuyuya pişen büryanımızı Siirt’ten almak suretiyle Ankara’ya getirdik. Burada da ısıtarak hemşerilerimizle birlikte yiyeceğiz."

Emrah, büryanın hem lezzeti hem de sağlık açısından önemine dikkat çekti ve Siirtlilerin bu lezzetten kolay kolay vazgeçmediğini belirtti. Dernek, benzer buluşmalarla hem yöresel yemekleri yaşatmayı hem de Siirt kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Hemşerilerden tat ve özlem konuşmaları:

Katılımcılardan Mustafa Yurtkuran, büryan için Siirt'e gittiklerini anlatarak, "Büryan bizim için çok özel bir yemek, Ankara’da bulamıyoruz. Siirt’e gittiğimiz zaman büryan sabah 04.00’da başlıyorlar, 10.00’da bitiyor. Biz Siirt’e büryan için gidiyoruz, Ankara’da olmadığı için özlem duyuyoruz" dedi ve yöresel yemeğe duyulan özlemi dile getirdi.

Bir diğer katılımcı Hasan Ova ise memleket yemeklerinin başkentte tanıtılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti: "Memleketimizin fıstığı, büryanı meşhurdur. Bu tür yemeklerimizi, adet ve geleneklerimizi burada da görmek beni mutlu etti. Büryan çok lezzetliydi, memleketimin tüm insanlarına tavsiye ediyorum."

Etkinlik, Siirt mutfağının Ankara'daki hemşeri topluluğu içinde canlı tutulması ve benzer organizasyonların yaygınlaşması talebiyle sona erdi. Katılımcılar düzenlenecek yeni buluşmalarla hemşeriler arasında dayanışmanın ve kültürel bağların güçlenmesini amaçladıklarını belirtti.

ANKARA’DA YAŞAYAN SİİRTLİ VATANDAŞLAR, MEMLEKETLERİNİN GELENEKSEL LEZZETİ BÜRYAN KEBABINI TATMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ