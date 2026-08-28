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Büşra Özdemir buluştu: Alanyaspor yönetimine başarı dileği

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanyaspor yönetimini kabul ederek kulübün istikrarını kutladı ve başarı dileğinde bulundu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Büşra Özdemir buluştu: Alanyaspor yönetimine başarı dileği

Büşra Özdemir'den Alanyaspor ziyareti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerini belediyede ağırladı. Görüşmede kulübün saha içi performansı kadar, kentin spor vizyonu ve kulüplerin ortak çalışmaları ele alındı.

Görüşmenin ana mesajları:

Başkan Vekili Özdemir, Alanyaspor yönetiminin çalışmalarına dikkat çekerek, "Antalya’mızın takımlarını hak ettikleri yerlerde, başarılarıyla yan yana görmek en büyük dileğimiz" ifadesini kullandı. Özdemir ayrıca yaklaşık 15 yıldır görev yapan yönetimi istikrarlı çalışmaları nedeniyle tebrik etti ve hem Alanyaspor hem de Antalyaspor'un kentin gururu olduğunu vurguladı.

Marka değeri ve hediye:

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolun dünyada marka değeri açısından önemli olduğunu belirterek, Alanyaspor ve Antalyaspor'un Antalya'nın tanıtımına katkı sağladığını söyledi. Ziyaret sonunda Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Vekili Özdemir'e Alanyaspor forması takdim etti.

Toplantıya ayrıca İkinci Başkan Kamil Köseoğlu, Başkan Vekili Hasan Uysal, Mali Başkan Ahmet Paşaoğlu ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. Taraflar, kent adına sporun ve kulüplerin güçlenmesinin önemini bir kez daha dile getirdi.

BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR ALANYASPOR YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

BAŞKAN VEKİLİ BÜŞRA ÖZDEMİR ALANYASPOR YÖNETİMİNİ AĞIRLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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