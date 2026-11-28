olay yeri ve kaybolma süreci:

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı İkizce köyünde yaşayan hayvan üreticisi Cuma İnanç, doğduğundan beri baktığı köpeğinin kaybolduğunu bildirdi. İnanç'ın anlattığına göre kaybolan hayvan Akbaş cinsi, beyaz dişi ve yaklaşık 1,5 yaşında.

Olayın üzerinden 3-4 gün geçtiğini belirten İnanç, köpeğiyle uzun süredir bağ kurduğunu ve onun bulunmasını istediğini söyledi. Köyde yaşayanların ve çevre köylerin dikkatli olması için çağrı yapıldı.

ödülün koşulları:

İnanç, köpeği bulan, gören veya yerini gösteren kişiye 100 bin lira ödül vereceğini açıkladı. Ödül şartlarıyla ilgili olarak sahibinin ismini deşifre etmeyeceklerini, bildirimi yapan kişiye kimlik bilgisi açıklamadan ödeme yapabileceklerini belirtti. Ayrıca eğer köpeği alan kişi pişman olup sessizce geri vermek isterse bu durumda da ödülün geçerli olacağı ifade edildi.

arama çalışmaları ve yerel destek çağrısı:

Arama çalışmalarının sürdüğü, İnanç'ın yöre halkından ve köy komşularından destek beklediği kaydedildi. İkizce köyünde ve çevresinde dolaşabilecek köpeklerle ilgili şüphe duyulması halinde sahibine bilgi verilmesi istendi. İnanç, köpeğine kavuşmak için her türlü yöntemi deneyeceklerini vurguladı.

Yetkililer ya da buluşa dair somut bir bilgi elde edilmesi halinde, köpeğin tanımlayıcı özellikleri ve ödül koşulları doğrultusunda sahibine ulaşılması planlanıyor.

AKSARAY’DA DOĞDUĞUNDA BAKIP BESLEYEREK YETİŞTİRDİĞİ 1,5 YAŞINDAKİ KÖPEĞİ KAYBOLAN HAYVAN ÜRETİCİSİ KÖPEĞİNİ GETİRENE 100 BİN LİRA ÖDÜL VERECEK.