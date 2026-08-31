Büyük Kanyon’da ani sel: altyapı zarar gördü, 15 kişi kayıp

Büyük Kanyon’da sel felaketi: can kaybı ve kayıplar

Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkında 29 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen ani selde 46 yaşında bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Ulusal Park Servisi (NPS), cansız bedenin Colorado Nehri üzerindeki Crystal Rapids yakınlarında bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer, selin ardından bölgedeki arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü bildirirken, kanyon içindeki risklerin halen devam ettiğini vurguladı.

hasar ve ulaşım kesintileri:

Sel, Büyük Kanyon’un iç kesimlerindeki altyapıda ciddi hasara yol açtı. NPS’ye göre Bright Angel Deresi üzerindeki yaya köprülerinin neredeyse tamamı sel sularıyla yıkıldı. Sel sularının metal yapıları ve yoğun miktarda enkazı Colorado Nehrine taşıması nedeniyle nehir trafiği geçici olarak durduruldu.

Bölgedeki bazı ziyaret noktaları süresiz olarak ziyarete kapatıldı: Hayalet Çiftliği, Bright Angel kamp alanı ve çevresindeki kabinler ile Kuzey Kaibab Yolunun tamamı kapatıldı. Ayrıca Colorado Nehri üzerindeki Black Köprüsü ve Silver Köprüsü de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapalı tutuluyor.

arama, tahliye ve destek çalışmaları:

Selin ardından kanyonun derinliklerinde bulunan turist ve yürüyüşçüler için geniş çaplı tahliye operasyonu başlatıldı. NPS, 30 Ağustos sabahı itibarıyla Hayalet Çiftliği ve Kuzey Kaibab Yolunun bazı bölgelerinden 62 kişinin helikopter ve karayolu ile tahliye edildiğini bildirdi. Tahliye edilenler, South Rim’deki Maswik Lodge kafeteryasına götürüldü.

Amerikan Kızılhaç ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı ekipleri arama, tahliye ve yardım çalışmalarına katıldı. Yetkililer, bölgede bulunan nehir gruplarına park görevlileri tarafından güvenlik talimatları verildiğini aktardı.

Ulusal Park Servisi, kayıp kişilerin tespitine yardımcı olması amacıyla halktan bilgi talep ediyor. Özellikle 29 Ağustos’ta Bright Angel Deresi koridorunda yürüyüş yapan, Kuzey Kaibab Yolu üzerinden Hayalet Çiftliği yönüne ilerleyen, Bright Angel Kamp Alanı’nda rezervasyonu bulunan veya Hayalet Çiftliği’nin kuzeyindeki "The Box" bölgesinde olan kişiler hakkında bilgi isteyen yetkililer, arama çalışmalarına katkısı olacak bilgileri istiyor.

NPS, kayıp kişilere ilişkin olarak isimler, son görüldükleri yer, seyahat planları, grup büyüklüğü, kıyafet ve sırt çantası özellikleri gibi ayrıntıların arama çalışmalarında kritik önemde olduğunu belirtti.

Meteorolojik koşulların tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmadığı uyarısında bulunan yetkililer, yeni gök gürültülü sağanakların ve şiddetli yağışların ek ani sellere, kaya düşmelerine ve enkaz akıntılarına yol açabileceğini söyledi. NPS ve Arizona eyalet ekipleri, kayıp kişilerin durumu ve altyapı hasarının tespiti için bölgedeki çalışmaları sürdürmeye devam ediyor.

ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışların yol açtığı ani sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.