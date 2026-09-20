Büyük kazanlar sokakta kaynadı: Siverek'te bulgur geleneği yaşatıldı

Siverek'te geleneksel bulgur kaynatma canlandırıldı

Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen etkinlik, Kanlıkuyu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Meydana kurulan büyük kazanlarda geleneksel yöntemlerle bulgur kaynatıldı ve yaklaşık 2 saat süren hazırlığın ardından pişirilen bulgur, etkinliğe katılan vatandaşlara ikram edildi.

Etkinlik boyunca yöresel kıyafetler giyildi, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekildi ve sokak kültürünün unsurları canlı tutuldu. Katılımcılar arasındaki dayanışma ve paylaşım ruhu, geçmişte mahallelerin bir araya gelişi olarak tanımlanan geleneği anımsattı.

Dernek hedefleri ve gelecek planları:

Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu etkinliği değerlendirdi. 2020 yılından bu yana kentin kültürel değerlerini yaşatma amaçlı etkinlikler düzenlediklerini belirten Yoğunlu, bulgur kaynatma geleneğinin yanı sıra yufka ekmeği, kerge ve başka yerel uygulamaları da hatırlatmak istediklerini söyledi. Başkan ayrıca, haftaya cumartesi günü kerge etkinliği yapılarak halka bulamaç dağıtma planlarının olduğunu ifade etti.

Etkinlikte söz alan bir katılımcı, bulgur kaynatmanın mahalle kültüründe dayanışma ve samimiyetin simgesi olduğunu hatırlattı. Katılımcı, 40 yıl öncesine giden anılarını paylaşarak bir zamanlar Siverek'te bulgur kaynatma, gerge, bulamaç ve kesme gibi geleneklerin yaygın olduğunu, bulgurun tereyağı ve cevizle ikram edildiğini ve bunların sonbaharda kış hazırlığı kapsamında yapıldığını anlattı.

Gelecek kuşaklara aktarım kaygısı:

Siverek Kültür, Bilim ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Esat Ayata ise kültürün giderek unutulduğunu belirtti. Ayata, yaklaşık 30 yıldır bu geleneğin zayıfladığını, günümüz gençlerinin pek çok uygulamayı artık tanımadığını ve dernek olarak bu mirası yaşatmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Etkinlik, kaynatılan bulgurun halka ikram edilmesi ve davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla son buldu. Katılımcılar, benzer organizasyonların sürdürülmesi ve belediye ile diğer kurumların desteğiyle kültürel değerlerin korunması talebinde bulundu.

SİVEREK’TE BULGUR KAYNATMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ