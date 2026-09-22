Büyük operasyon: Bodrum ve Yatağan'da uyuşturucu ticaretine darbe

Operasyonun detayları:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Eylül tarihlerinde Bodrum ve Yatağan ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Aramalar ve ele geçirilenler:

Şahısların konakladığı apart ve ikametlerde yapılan aramalarda 12 bin 918 gram esrar, 114 parça satışa hazır 57 gram kokain, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen Bin 405 dolar para ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Yakalanan 2 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal, ihraç ve ticaretini yapma' suçundan adli işlem yapıldı; şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

BODRUM VE YATAĞAN'DA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI