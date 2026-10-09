Büyükakın'ın Soyut Vatan vizyonu Kocaeli'ye kültürel davet açtı

kocaeli buluşmasında soyut vatan vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Gençliğin Başkenti' ilan edilen Kocaeli'ye, Türk Dünyası Gençlik Buluşması kapsamında geldi. Zorlu, programı çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeleri anlattı; ardından 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda lansmanı yapılan eserleri takdim etti. Takdim edilen eserler arasında 'Soyut Vatan', 'Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII / Bildiriler Kitabı', 'Spor Kenti Kocaeli: Dünden Bugüne', 'Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman, Hafıza' ve 'Aslı Gibidir' yer aldı.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Büyükakın'a yönelik değerlendirmesinde 'Tahir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendisi hizmet belediyeciliğinin vücut bulmuş halidir' ifadelerini kullandı. Zorlu, Belediye Başkanı'nın kültürel üretime yaptığı katkıyı da vurgulayarak, 'Başkanımız sadece hizmet üretmiyor kavram da üretiyor. Biliyorsunuz, kendisi Soyut Vatan kavramının mimarı. Biz siyasetçiler olarak bunu kullanmaya devam edeceğiz. Burada sadece Türkiye’deki 86 milyondan bahsetmiyoruz. Soyut Vatan, tüm gönül coğrafyamızdaki kavram bütünlüğümüzü oluşturacak bir neticedir' dedi.

ahilik ve nevruz için ev sahipliği teklifi:

Zorlu, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yayımlanan ve başyazılarını kaleme aldığı Nevruz ve Ahilik kitaplarını Büyükakın'a hediye etti. Ahiliğin Kocaeli açısından tarihsel önemine dikkat çeken Zorlu, Kocaeli'nin emeğin ve üretimin temsilcisi olarak Ahi Evran ve Ahilik kültürüyle güçlü bağlara sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Nevruz'un yeniden Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının altını çizerek, 'Nevruz’un resmi bayram oluşu ile ilgili kanun teklifimizi kısa süre içinde Meclis’e getireceğiz' bilgisini paylaştı.

Zorlu, konuşmasının devamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ahilik ve Türk Dünyası temalı geniş katılımlı bir etkinlik düzenlenmesini teklif etti; bu öneri iki taraf arasında etkinlik planlaması için zemin oluşturdu.

kocaeli'nin ev sahipliği ve kültür hamlesi:

Başkan Tahir Büyükakın, Kocaeli'nin hem Ahilik buluşmasına hem de Nevruz etkinliğine talip olduklarını belirterek, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk dünyasının birlik ve beraberliğini güçlendiren çalışmalara Kocaeli olarak katkı sunmaya devam edeceğiz. Ahilik buluşmasını seve seve yapacağız. Ayrıca Nevruz etkinliğine de talibiz' dedi. Zorlu ise bu yanıta 'Nevruz etkinliğini de listemize yazdık' şeklinde karşılık verdi.

Ziyaretin ardından Kürşad Zorlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Fuar Park, Körfez Aqua: Kıtalar Akvaryumu ve Alev Alatlı Kütüphanesi'ni gezdi; vatandaşlarla sohbet etti ve Kocaeli Kitap Fuarı'nı takdir etti. Zorlu, böylesine kapsamlı bir kültür etkinliğine imza attıkları için Başkan Büyükakın ve belediye ekibine teşekkür etti.

TÜRK DÜNYASI GENÇLİK BULUŞMASI İÇİN KOCAELİ'YE GELEN AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TÜRK DEVLETLERİ İLE İLİŞKİLER BAŞKANI PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU, KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN’I ZİYARET ETTİ. ZORLU, "KENDİSİ SADECE HİZMET ÜRETMİYOR, KAVRAM DA ÜRETİYOR" SÖZLERİ İLE ÖVDÜĞÜ BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A, MİMARI OLDUĞU SOYUT VATAN KAVRAMI İÇİN DE TEŞEKKÜR ETTİ.