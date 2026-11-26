Büyükçekmece'nin yol yönetiminde dijital dönüşümü ödüllendirildi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilen YOLBİS (Yol Bilgi Sistemi) projesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödül Töreni'nde "Ulaşım ve Hareketlilik" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreni İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

projenin kapsamı ve işleyişi:

Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle geliştirilen YOLBİS, Büyükçekmece'deki 5 bin 180 yolun dijital envanterini tek bir sistem üzerinden yönetiyor. Sistem; altyapı kurumlarıyla koordinasyon, akıllı kamyon uygulamaları, yapay zeka destekli çukur tespiti ve yol bilgilerinin dijital ortamda takibi gibi işlevleri bir araya getirerek saha çalışmalarının daha hızlı, planlı ve koordineli yürütülmesini sağlıyor.

YOLBİS, belediye hizmetlerinde hız ve verimliliği artırmayı, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sunmayı amaçlıyor. Sistemin sunduğu merkezi takip mekanizmasıyla hem günlük müdahaleler hem de uzun vadeli yatırımlar daha koordineli şekilde izlenebiliyor.

ödül töreni ve belediye temsilcilerinin değerlendirmesi:

Törene Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erçağ ile Bilgi İşlem Müdürü Başak Kılıç katılarak ödülü teslim aldı. Murat Erçağ, projenin dijitalleşme, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kurumlar arası koordinasyon açısından önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Erçağ, törende yaptığı açıklamada: ‘‘Büyükçekmece Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekip arkadaşlarımızla beraber Altın Karınca 11. Ödül Töreni’ne katılmış bulunmaktayız. Bu ödül töreni her yıl olduğu gibi Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenleniyor ve biz de her yıl olduğu gibi dijitalleşme anlamında ödüllerimize ödül katmaya devam ediyoruz. Bu ödülümüzü YOLBİS (Yol Bilgi Sistemi) Projemiz ile kazanmış bulunmaktayız. Yol Bilgi Sistemi Projesi; kamu kaynaklarını daha etkin, daha verimli kullanmak adına ekran başında personellerimizin hem bugün hem de gelecekte yapacağımız yatırımları daha koordineli bir şekilde takip edebileceği, diğer kamu kuruluşlarıyla daha verimli, daha koordineli faaliyetler yürütebileceğimiz bir uygulama. Büyükçekmece ailemize hayırlı olmasını diliyoruz.’’

YOLBİS'in ödülle tescillenmesi, belediyenin teknoloji odaklı hizmet anlayışının ve saha operasyonlarını dijitalleştirme çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TÖRENE KATILAN BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAKAN ÇEBİ, BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MURAT ERÇAĞ, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ BAŞAK KILIÇ ÖDÜLÜ TESLİM ALDI.