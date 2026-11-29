Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda kaza:
Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde bir servis midibüsü devrildi. Olayın bildirimi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve müdahale çalışmaları başlatıldı.
Müdahale ve güvenlik:
Olay yerinde sevk edilen ekipler, öncelikle çevre güvenliğini sağlamak ve araçtaki kişilere ulaşmak için çalışıyor. Ekipler sahada kurtarma ve ilk değerlendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Trafik ve ulaşım:
Kazanın yaşandığı güzergahta trafik akışı etkilendi; yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya ve görevlilerin yönlendirmelerine uymaya çağırıyor. Müdahale tamamlanıncaya kadar kontrollü geçiş uygulanıyor.
Büyükçekmece E-5 Karayolu'nda servis midibüsü devrildi. Olay yerine ekipler sevk edildi
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