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Büyükçekmece ekipleri yağışa karşı dört koldan müdahale ediyor

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Meteoroloji ve AKOM uyarıları doğrultusunda yağmur suyu hatları, mazgallar ve Çözüm Masası ile 24 saat teyakkuzda çalışıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Büyükçekmece ekipleri yağışa karşı dört koldan müdahale ediyor

Büyükçekmece ekipleri sahada: hedef olumsuzlukları en aza indirmek

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına uyarıları sonrası Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde koordineli çalışmaya başladı. Belediye yönetimi meteoroloji ile İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bildirimlerini dikkate alarak önlemleri hızla hayata geçirirken saha ekipleri kritik noktalarda müdahalelerini sürdürüyor.

Saha çalışmaları ve müdahaleler:

Çalışmalar, ilçe genelinde yağmur suyu hatları ve mazgallarda yapılan kontrollerle başladı. Öncelikli olarak suyun akışını engelleyebilecek birikintiler temizlendi, tıkanıklık riski taşıyan noktalarda gerekli açma ve bakım işlemleri yapıldı. Ekipler, ihtiyaç duyulan yerlerde altyapı kontrollerini artırarak su akışının sağlıklı sürdürülmesini amaçladı.

Planlama ve saha koordinasyonu, Güzelce Garajında gerçekleştirilen toplantı sonrası uygulamaya konuldu. Toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekip katıldı. Bu değerlendirmelerin ardından Başkan Vekili Hakan Çebi ve teknik ekipler, mahalle mahalle saha incelemeleri yaparak müdahale gerektiren noktaları yerinde tespit etti.

İhbar yönetimi ve 24 saat çalışma:

Sahadaki çalışmalara paralel olarak Çözüm Masası üzerinden gelen ihbar ve talepler titizlikle takip ediliyor. Gelen bildirimlere göre ekip sevkleri yapılarak vatandaşların yaşadığı su baskını veya tıkanıklık sorunlarına hızlı müdahale sağlanıyor. Belediye, bu süreçte vatandaşlarla telefon aracılığıyla iletişim kurarak yönlendirme ve çözüm sürecini hızlandırıyor.

Belediye yetkilileri, yoğun yağış döneminde hizmet sürekliliğini korumak için ekiplerin 24 saat esasına göre teyakkuzda olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda saha ekipleri, teknik personel ve çağrı merkezleri arasında koordinasyon güçlendirildi.

Çalışmalar, olası hasarları en aza indirmeye odaklanırken ilçedeki temel hedef, altyapının işlevselliğini korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak. Belediye yetkilileri halktan gelen ihbarların gecikmeden iletilmesini isteyerek, koordinasyonun hızlanmasının doğrudan müdahale süresini kısalttığını vurguladı.

Genel olarak Büyükçekmece’de yürütülen müdahaleler; önleyici bakım, anlık müdahale ve vatandaş iletişiminin eş zamanlı yürütülmesine dayanıyor. Belediye ekiplerinin saha kontrolleri devam ederken, Çözüm Masası aracılığıyla gelen talepler gereği ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmaya devam ediyor.

İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN YAĞIŞA KARŞI BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ EKİPLERİ, OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE...

İSTANBUL’U ETKİSİ ALTINA ALAN YAĞIŞA KARŞI BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ EKİPLERİ, OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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