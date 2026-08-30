büyükçekmece körfezi'nde 660 metrekarelik ay-yıldız denizde açıldı

Büyükçekmece'de denizde 660 metrekarelik Türk bayrağı açıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kapsamında Büyükçekmece Körfezi'nde düzenlenen gösteride, 50 dalgıç tarafından 660 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı deniz yüzeyinde açıldı. Etkinlik, Marmara Denizi'nde karaya bağlantı olmadan kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta gerçekleştirildi ve havadan da görüntülendi.

dev bayrak denizde açıldı:

Etkinlik, Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde ve İHH İstanbul Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yapıldı. Aralarında 12 ve 13 yaşlarında Türkiye'nin en genç resmi dalgıçlarından üçü de bulunan ekip, koordineli hareketle ay-yıldızlı bayrağı su yüzeyinde tamamen açtı. Sahilde toplanan vatandaşlar dalgıçları alkışladı; ay-yıldızlı bayrağın Marmara Denizi üzerindeki görüntüleri renkli anlar oluşturdu.

kutlama ve diğer etkinlikler:

Denizdeki gösterinin yanı sıra karada Büyükçekmece'li genç sporcular tarafından 200 metrekare büyüklüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı. Programa Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Gösteri sonunda etkinlikte görev alan dalgıçlara günün anısına plaket takdim edildi.

İçerikte verilen bilgilere göre Türkiye'de deniz üzerinde açılan daha önceki en büyük Türk bayrağı rekoru, 2022'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda İzmit Körfezi'nde 62 dalgıç tarafından açılan 600 metrekarelik bayraktı. Büyükçekmece'de açılan 660 metrekarelik bayrakla bu rekorun kırıldığı ifade edildi.

etkinlikte duygular ve açıklamalar:

İHH İstanbul 3. Bölge Koordinatörü Fehmi Serdar Gürler, çalışmada yaklaşık 50-55 dalgıç bulunduğunu belirterek, 'Daha önce Türkiye'de açılan en büyük Türk bayrağı 600 metrekareydi. Biz de bu anlamlı günde 660 metrekarelik Türk bayrağını, karaya bağlantısı olmadan denizin yaklaşık 1 kilometre açığında açtık. Büyük Taarruz'un ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde bunu yapıyor olmak ayrı bir gurur ve mutluluk veriyor' dedi.

Türkiye'nin en genç resmi dalgıçlarından 13 yaşındaki Zeynep Gürler ise, 'Bu rekorun bir parçası olduğum için çok mutluyum. 660 metrekarelik Türk bayrağını denizin üzerinde açtık. Ülkemizin düşman işgalinden kurtulduğu böyle anlamlı bir günde bu rekora imza atmak çok gurur verici' ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece’de denizde 660 metrekarelik Türk bayrağı açıldı