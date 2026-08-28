Büyükçekmece meclisi kentsel dönüşümün önünü açan imar düzenlemelerini onayladı

Toplantının seyri ve alınan kararlar:

Büyükçekmece Belediyesi, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında olağanüstü meclis toplantısı gerçekleştirdi. Oturumlarda toplam üç gündem maddesi görüşüldü; iki oturumun ardından bu maddeler kabul edilerek karara bağlandı. İkinci oturumda komisyona havale edilen gündem maddeleri tekrar müzakere edilip son karara bağlandı.

Büyükçekmece merkez ve mahallelerde yapılan plan değişiklikleri:

Mecliste kabul edilen düzenlemeler arasında, Büyükçekmece Merkez plan notlarına eklenen ve kentsel dönüşüm uygulamalarında vatandaş lehine değerlendirilmesi öngörülen 14 metrekarelik merdiven alanı ibaresi yer aldı. Bu düzenleme, dönüşüm sürecinde daire metrekare hesaplamalarında söz konusu alanın eklenmesine imkan tanıyor. Ayrıca Celaliye ve Kamiloba mahallelerine ilişkin plan notu değişikliğiyle çatı arası dairesi yapılmasına olanak sağlandı; böylece mevcut yapı stokunda dönüşüme yönelik yeni seçenekler doğmuş oldu.

Pınartepe imar planlarında son aşama:

Uzun süre plansız kalan Pınartepe Mahallesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı sürecinde gelen itirazların görüşülmesiyle mecliste karara bağlandı. Belediye Başkan Vekili Çebi, Pınartepe için önce 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın 24 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandığını; ardından yaklaşık iki ay içinde hazırlanan 1/1000 planlarının 25 Nisan 2026'da İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edildiğini belirtti.

Çebi, yapılan değişikliklerin kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını vurguladı ve sürece katkı sunan kurum, komisyon ve teknik ekiplere teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Vekili konuşmasında, planların ilçe ve komşular için hayırlı olmasını dileyerek meclisi selamladı.

Alınan kararlar, hem mevcut yapı stokunun dönüşümüne hem de uzun süredir çözüme kavuşmamış imar sorunlarının çözülmesine yönelik somut adımlar niteliği taşıyor. Kabul edilen plan notları ve uygulama kararları, önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm projelerinin uygulamaya geçirilmesinde belirleyici olacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAKAN ÇEBİ