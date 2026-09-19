Büyükçekmece'de inşaatta çöküntü: iki kişi göçük altında

Büyükçekmece'de site içi çalışmada toprak kayması

İlçeye bağlı Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesinde bir sitenin içindeki inşaat alanında toprak kayması yaşandı. Olay sırasında 2 kişi toprak altında kaldı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, inşaat çalışması sırasında zeminde meydana gelen çökmenin ardından toprak kayması oluştu. Olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve vatandaşların alandan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

kurtarma çalışmaları:

Saha ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına başladı; bir kişiye ulaşıldı ve sağlık durumuna ilişkin bilgi bekleniyor. Diğer kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Yetkililer bölgedeki müdahalenin sürdüğünü belirtti ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Büyükçekmece’de toprak kayması: 2 kişi toprak altında kaldı