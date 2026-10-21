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Büyükçekmece'de konutta silah sesleri: bir ölü, iki yaralı

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde silah sesleri üzerine eve gelen polis 2 yaralı ve 1 ölü tespit etti; adreste 3 tabanca ve uyuşturucu bulundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Büyükçekmece'de konutta silah sesleri: bir ölü, iki yaralı

Büyükçekmece'de konutta silahlı olay kayıtlara geçti

Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde duyulan silah sesleri üzerine bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, adreste yapılan incelemede 2 yaralı ve 1 hayatını kaybeden kişi tespit etti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerde yaptı; 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olay yerinde müdahale ve tespitler:

Polis ekiplerinin adreste yaptığı kontrollerde 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yaralıların kimlikleri adli işlemler kapsamında bildirildi; kaynaklarda M.I. (20) ve Y.B. (26) isimli şahısların silahla yaralandığı yer aldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yürütürken, bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Cumhuriyet savcılığı koordinesinde süren soruşturmanın ardından olayın seyri ve sorumlulara ilişkin tespitler kamuoyuyla paylaşılacak.

Gelişmeler doğrultusunda yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor; polis ekipleri saldırının detayları, silahların ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin kaynağı ile olayın arka planına ilişkin bilgileri derinlemesine araştırıyor.

BÜYÜKÇEKMECE’DE SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EVE GİDEN POLİS EKİPLERİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞINI VE 1 KİŞİ...

BÜYÜKÇEKMECE’DE SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EVE GİDEN POLİS EKİPLERİ 2 KİŞİNİN YARALANDIĞINI VE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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