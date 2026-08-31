Büyükçekmece'de öğleden sonra yükselen dumanlar yüzlerce dönümü etkiledi

Büyükçekmece'de tarla yangını

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde öğleden sonra başlayan yangın kısa sürede yayılarak geniş tarım ve makilik alanı etkiledi. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle karşılandı. Yangından yükselen yoğun dumanlar çevre ilçelerden de görülecek kadar yüksek seyretti.

yangının çıkışı ve yayılışı:

Yangın, saat 16.00 civarında Çakmaklı'da bulunan tarlalarda başladı. Rüzgâr ve kuru bitki örtüsünün etkisiyle alevler hızla yayıldı; kaynak açıklamasına göre yangın çevredeki tarlalara ve makilik alana sıçradı. Görgü tanıkları yangının kısa zamanda geniş bir alana yayıldığını, dumanın metrelerce yükseldiğini aktardı.

müdahale ve soğutma çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Bölgedeki müdahalenin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı ve ekipler alevlerin tekrar tutuşmaması için önlem alıyor. Yetkililer, yangının etkilediği alanın yüzlerce dönüm olduğunu belirtti ve vatandaşlara güvenli mesafede kalma çağrısı yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve kesin hasar tespiti için çalışmaların sürdüğü, yangının çıkış nedeni ve etkilenen alanın net büyüklüğünün yapılacak incelemeler sonrası açıklanacağı bildirildi.

BÜYÜKÇEKMECE’DE YÜZLERCE DÖNÜMLÜK TARLA VE MAKİLİK ALAN KÜLE DÖNDÜ. HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BAŞLAYAN YANGINDA DUMANLAR METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKARKEN, KOMŞU İLÇELERDEN DE GÖRÜLDÜ. YANGIN İSE İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KONTROL ALTINA ALINDI.