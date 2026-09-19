Büyükçekmece'de site inşaatında göçük: kurtarma çalışmaları devam ediyor

olayın gelişimi:
Büyükçekmece'nin Alkent 2000 Mahallesi içindeki bir site inşaatında akşam saatlerinde toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Olayda 2 kişi göçük altında kaldı ve bölgeye ekipler sevk edildi. Toprak altında kalanlardan 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
arama kurtarma çalışmalarının seyri:
Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları halen devam ediyor; ekipler göçük altında kalan diğer kişiye ulaşmak için çalışıyor. Bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi sürüyor ve güvenlik önlemleri alındı.
olay yeri ve görüntüler:
Olayın meydana geldiği inşaat alanı havadan görüntülendi; görüntülerde göçüğün boyutu ve kurtarma çalışmalarının organizasyonu izlenebiliyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay hakkında ek bilgi verecek.
BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAAT ALANINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜĞÜN ALTINDA KALAN 1 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
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