Büyükçekmece'de site inşaatında göçük: kurtarma çalışmaları devam ediyor

olayın gelişimi:

Büyükçekmece'nin Alkent 2000 Mahallesi içindeki bir site inşaatında akşam saatlerinde toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Olayda 2 kişi göçük altında kaldı ve bölgeye ekipler sevk edildi. Toprak altında kalanlardan 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

arama kurtarma çalışmalarının seyri:

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları halen devam ediyor; ekipler göçük altında kalan diğer kişiye ulaşmak için çalışıyor. Bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi sürüyor ve güvenlik önlemleri alındı.

olay yeri ve görüntüler:

Olayın meydana geldiği inşaat alanı havadan görüntülendi; görüntülerde göçüğün boyutu ve kurtarma çalışmalarının organizasyonu izlenebiliyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay hakkında ek bilgi verecek.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAAT ALANINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜĞÜN ALTINDA KALAN 1 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.