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Büyükçekmece'de site inşaatında göçük: kurtarma çalışmaları devam ediyor

Büyükçekmece Alkent 2000'deki site inşaatında toprak kayması sonucu 2 kişiden biri kurtarıldı; ekipler, göçük altındaki diğer kişiyi bulmak için çalışmaları sürdürüyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Büyükçekmece'de site inşaatında göçük: kurtarma çalışmaları devam ediyor

olayın gelişimi:

Büyükçekmece'nin Alkent 2000 Mahallesi içindeki bir site inşaatında akşam saatlerinde toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Olayda 2 kişi göçük altında kaldı ve bölgeye ekipler sevk edildi. Toprak altında kalanlardan 1 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

arama kurtarma çalışmalarının seyri:

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları halen devam ediyor; ekipler göçük altında kalan diğer kişiye ulaşmak için çalışıyor. Bölgeye intikal eden ekiplerin müdahalesi sürüyor ve güvenlik önlemleri alındı.

olay yeri ve görüntüler:

Olayın meydana geldiği inşaat alanı havadan görüntülendi; görüntülerde göçüğün boyutu ve kurtarma çalışmalarının organizasyonu izlenebiliyor. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay hakkında ek bilgi verecek.

BÜYÜKÇEKMECE&#039;DE İNŞAAT ALANINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜĞÜN ALTINDA KALAN 1 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI...

BÜYÜKÇEKMECE'DE İNŞAAT ALANINDA MEYDANA GELEN GÖÇÜĞÜN ALTINDA KALAN 1 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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