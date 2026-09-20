büyükçekmece'deki göçükte üç kişi gözaltında

büyükçekmece'de inşaat alanında toprak kayması

İstanbul Valiliği, saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Alkent 2000 Mahallesi sınırlarındaki bir inşaat alanında toprak kayması (göçük) meydana geldiğini açıkladı. Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan A.M. (39) ve B.M. (28) isimli inşaat çalışanlarını bulmak için çalışmalar başlattı.

olayın gelişimi:

Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan B.M. sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer çalışanın, A.M., kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi. Olayın yaşandığı alana yapılan yönlendirmeler ve ekiplerin müdahalesi anlık olarak sürdü.

gözaltılar ve soruşturma:

Valilik açıklamasında, başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T., şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahısların yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının ve soruşturmaya ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuna ek bilgi verileceğini açıkladı.

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