Büyükdere'de yol kesintisine neden olan çarpma: yaşlı kadın hafif yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Halk Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye sevk edildi.

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre kaza, 06 AB 5292 plakalı otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti. Yaralanan kadının durumu hafif olarak değerlendirildi ve sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşım ve inceleme:

Kazanın ardından bölgedeki tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı; trafik ekiplerinin olay yerini fotoğraflaması ve aracın çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE OTOMOBİL ÇARPMASI SONUCU YARALANAN YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.