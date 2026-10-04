Büyükdöllük köyü yolunda çarpışma: traktör ve otomobilde maddi hasar, 1 yaralı

Kaza yerinde ilk belirlemeler:
Edirne'nin Büyükdöllük Köyü yolunda A.E. idaresindeki 22 AE 783 plakalı traktör ile M.İ. yönetimindeki 22 AU 893 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine müdahale:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İnceleme başlatıldı:
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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