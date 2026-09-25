Büyükerşen bulvarı'nda çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Olay yeri ve kaza bilgileri:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halindeki motosiklet ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Kazada yaşananlar:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve çarpışmanın nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.

Olayla ilgili detaylar, yetkili birimlerin yapacağı çalışmaların ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

ESKİŞEHİR’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.