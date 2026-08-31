Büyükkılıç 15 bini aşkın öğrenciyle yaz spor şöleninde buluştu

Kayseri'de 2026 yaz spor okulları coşkuyla tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 2026 Yaz Spor Okulları kapanış programına katılarak 15 bini aşkın öğrenci ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından çocukların gösterileriyle devam etti.

program ve katılım:

Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kapanışta yaz boyunca farklı branşlarda eğitim alan çocuklar hünerlerini sergiledi; aileler de bu görsel şölene yoğun ilgi gösterdi. Konuşmasında Büyükkılıç, Kayserililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, "Böylece iki bayramı bir arada yapmış oluyoruz" dedi ve Spor A.Ş. ekibini tebrik ederek, "Ekibimizi kutluyorum. Kayseri’yi bir spor şehri olarak anılma ve bu anlamda da Dünya Spor Başkenti olması yönündeki gayretlerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

kayseri'nin spor vizyonu ve yatırımları:

Büyükkılıç konuşmasında kentin spor altyapısına ve hedeflerine vurgu yaptı: "Kardeşlerimizi, yavrularımızı, gençlerimizi 31 spor merkezimizde sporla buluşturuyoruz. Bir şehir düşünün, denizimiz yok ama 30’un üzerinde profesyonel ortamı sağlamak suretiyle gençlerimize fırsat veren bir yaklaşım sergiliyoruz." Erciyes Kayak Merkezi'nin hem turizm hem spor açısından önemine değinen Büyükkılıç, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin kazandırdığı konumdan ve bu yıl kentte 40’ın üzerinde futbol takımının kamp yaptığı bilgisinden söz etti. Ayrıca 6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için de heyecanı paylaştı: "Şimdi heyecanla 20 Eylül’ü bekliyoruz. Altıncısını yapacağız inşallah. Halk koşusuna bizler de katılacağız. Halkımızla el ele, gönül gönüle yarışta yer alacağız."

yaz spor okullarının kapsamı:

Spor A.Ş. Yaz Spor Okulları, çocukların yaz tatillerini sportif faaliyetlerle değerlendirmelerine ve yeni branşlarla tanışmalarına olanak sağladı. 18 farklı spor branşında eğitim imkânı sunulan programda çocuklar futbol, basketbol, voleybol, hentbol, su kayağı, tenis, badminton, kick boks, wushu, taekwondo, cimnastik, buz pateni, okçuluk, geleneksel okçuluk, atletizm, yüzme, masa tenisi ve bisiklet gibi branşlarda çalıştı. Organizasyon; 22 spor tesisi ve 5 parkta, 100’den fazla personel ve uzman eğitmen eşliğinde yürütüldü.

Programın sonunda Başkan Büyükkılıç, kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını takdim etti ve gençlere kırtasiye paketi hediye etti. Çocukların gösterileri ve sportif performansları izleyenlere unutulmaz anlar yaşatırken, ailelerin gurur dolu bakışları etkinliğin duygusal yanını güçlendirdi.

Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin şehre kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Buradan minnetlerimizi, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dualarımız onunla inşallah" ifadelerini kullandı. Gençlere seslenişinde ise, "Gençler sizi çok seviyorum, alnınızdan öpüyorum. İyi ki varsınız" sözleriyle vurguladı.

Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı ve hedeflenen 2029 Dünya Spor Başkenti kimliği, kent yönetiminin uluslararası spor vizyonunu pekiştiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu sorumlulukla spor yatırımlarını ve organizasyonlarını toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, SPOR A.Ş. TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 YAZ SPOR OKULLARI KAPANIŞ PROGRAMI’NA KATILARAK 15 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİNİN COŞKUSUNA ORTAK OLDU.