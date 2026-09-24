Büyükkılıç: Kayseri ortak aklıyla geleceğe yürümeye devam edecek

Büyükkılıç kent konseyinin genel kurulunda ortak akıl çağrısı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi’nin Seçimli Olağan Genel Kurulu’na katılarak kentin yönetiminde istişare kültürü ve ortak aklın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

katılım, teşekkür ve görev vurgusu:

Genel kurulda konuşan Büyükkılıç, kentteki farklı kesimlerin görüş ve önerilerinin şehir yönetiminde belirleyici rol oynadığını söyledi. Konuşmasında, "Hepimizin bu şehir ile ilgili olumlu yönde söyleyeceği bir söz vardır, olmalıdır. Bizler de hizmet eden insanlar olarak sizlerin önerilerini önemseyip, yapılabilecekler üzerinde kafa yorarak ortak akıl ile yol almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kent Konseyi bünyesinde fedakârca görev yapan önceki başkan Serdar Altuntuğ ve konsey üyelerine teşekkür ederek, onların gayreti ve diyalogunun konseyin daha aktif hale gelmesini sağladığını belirtti.

tarihi miras, genç nüfus ve hizmet anlayışı:

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini hatırlatarak, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısının ardından bu alandaki hassasiyetin sürdüğünü dile getirdi. Kayseri’nin genç ve dinamik nüfusu ile şehirde yürütülen hizmet anlayışının birlik ve bütünlük esaslı olduğunu; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm kesimlere hizmet sunulacağını aktardı.

Kent yönetiminin karar alma süreçlerinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve şehir paydaşlarının katkısının önemine dikkat çeken Büyükkılıç, katılımcılığın güçlendirilmesinin hem kısa hem uzun vadeli projelerde nitelik ve meşruiyet sağlayacağını söyledi.

kent konseyi yeni döneme hazırlanıyor:

Genel kurulda Kayseri Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Mehmet Sena Kösedağ tebrik edildi ve yeni dönemdeki çalışmalar için başarı dilekleri iletildi. Büyükkılıç, Kent Konseyi’nin şehrin ortak aklına katkı sunan önemli bir yapı olduğunu belirterek, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Başkanın öncülüğünde yeniden yapılandırılan Kent Konseyi, 21 farklı alanda faaliyet göstererek kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı, farklı paydaşları ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirmeyi ve çözüm odaklı projeler üretmeyi amaçlıyor. Kurumlar arası iş birliğini güçlendiren konsey, yeni dönemde de katılımcılığı ve istişare kültürünü geliştirme yönündeki faaliyetlerini sürdürecek.

Toplantı, konuşmalar ve tebriklerin ardından kent gündemine ilişkin öneri ve tartışmalarla devam etti; konseyin aktif rolünün şehir politikalarına yansımalarının takip edileceği belirtildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ KENT KONSEYİ’NİN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILARAK, KENTİN ORTAK AKLI VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ. BÜYÜKKILIÇ, "HEPİMİZİN BU ŞEHİR İLE İLGİLİ OLUMLU YÖNDE SÖYLEYECEĞİ BİR SÖZ VARDIR, OLMALIDIR. BİZLER DE HİZMET EDEN İNSANLAR OLARAK SİZLERİN ÖNERİLERİNİ ÖNEMSEYİP, YAPILABİLECEKLER ÜZERİNDE KAFA YORARAK ORTAK AKIL İLE YOL ALMAMIZ LAZIM" DEDİ.