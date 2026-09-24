Dolar 48,8485 +0,03%
Euro 55,6531 -0,01%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.741,91 -0,59%
EUR/USD 1,1374 -0,13%
Brent Petrol 107,02 +3,82%
--°

Büyükkılıç: Kayseri ortak aklıyla geleceğe yürümeye devam edecek

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi'nin seçimli genel kurulunda ortak akıl, istişare ve tarihi mirasın korunmasına vurgu yaptı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Büyükkılıç: Kayseri ortak aklıyla geleceğe yürümeye devam edecek

Büyükkılıç kent konseyinin genel kurulunda ortak akıl çağrısı yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi’nin Seçimli Olağan Genel Kurulu’na katılarak kentin yönetiminde istişare kültürü ve ortak aklın güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

katılım, teşekkür ve görev vurgusu:

Genel kurulda konuşan Büyükkılıç, kentteki farklı kesimlerin görüş ve önerilerinin şehir yönetiminde belirleyici rol oynadığını söyledi. Konuşmasında, "Hepimizin bu şehir ile ilgili olumlu yönde söyleyeceği bir söz vardır, olmalıdır. Bizler de hizmet eden insanlar olarak sizlerin önerilerini önemseyip, yapılabilecekler üzerinde kafa yorarak ortak akıl ile yol almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kent Konseyi bünyesinde fedakârca görev yapan önceki başkan Serdar Altuntuğ ve konsey üyelerine teşekkür ederek, onların gayreti ve diyalogunun konseyin daha aktif hale gelmesini sağladığını belirtti.

tarihi miras, genç nüfus ve hizmet anlayışı:

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini hatırlatarak, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısının ardından bu alandaki hassasiyetin sürdüğünü dile getirdi. Kayseri’nin genç ve dinamik nüfusu ile şehirde yürütülen hizmet anlayışının birlik ve bütünlük esaslı olduğunu; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden tüm kesimlere hizmet sunulacağını aktardı.

Kent yönetiminin karar alma süreçlerinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve şehir paydaşlarının katkısının önemine dikkat çeken Büyükkılıç, katılımcılığın güçlendirilmesinin hem kısa hem uzun vadeli projelerde nitelik ve meşruiyet sağlayacağını söyledi.

kent konseyi yeni döneme hazırlanıyor:

Genel kurulda Kayseri Kent Konseyi Başkanlığı’na seçilen Mehmet Sena Kösedağ tebrik edildi ve yeni dönemdeki çalışmalar için başarı dilekleri iletildi. Büyükkılıç, Kent Konseyi’nin şehrin ortak aklına katkı sunan önemli bir yapı olduğunu belirterek, alınan kararların hayırlı olmasını temenni etti.

Başkanın öncülüğünde yeniden yapılandırılan Kent Konseyi, 21 farklı alanda faaliyet göstererek kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı, farklı paydaşları ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirmeyi ve çözüm odaklı projeler üretmeyi amaçlıyor. Kurumlar arası iş birliğini güçlendiren konsey, yeni dönemde de katılımcılığı ve istişare kültürünü geliştirme yönündeki faaliyetlerini sürdürecek.

Toplantı, konuşmalar ve tebriklerin ardından kent gündemine ilişkin öneri ve tartışmalarla devam etti; konseyin aktif rolünün şehir politikalarına yansımalarının takip edileceği belirtildi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ KENT KONSEYİ’NİN SEÇİMLİ OLAĞAN...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ KENT KONSEYİ’NİN SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU’NA KATILARAK, KENTİN ORTAK AKLI VE İSTİŞARE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ. BÜYÜKKILIÇ, "HEPİMİZİN BU ŞEHİR İLE İLGİLİ OLUMLU YÖNDE SÖYLEYECEĞİ BİR SÖZ VARDIR, OLMALIDIR. BİZLER DE HİZMET EDEN İNSANLAR OLARAK SİZLERİN ÖNERİLERİNİ ÖNEMSEYİP, YAPILABİLECEKLER ÜZERİNDE KAFA YORARAK ORTAK AKIL İLE YOL ALMAMIZ LAZIM" DEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırklareli bağımlılıkla mücadelede önleyici adımları öne çıkardı
images

Kırklareli’de bağımlılıkla mücadelede toplumsal seferberlik vurgusu
images

Denizkurdu-I/2026'da seçkin gözlemci günü tamamlandı ve insansız sistemler öne ç...
images

Alaplı devlet hastanesi c grubuna yükseldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Montella'dan fransa maçı öncesi gerçekçi uyarı: eksikler süreci etkiliyor

Salih Özcan: Fransa önünde hedef yeni bir sayfa

Çorum FK Antalya'da yoğun tempoyla kritik maçlara hazırlanıyor

Loca Fight Club 2026'da 75 kilogramda 8'li turnuva ve 1 milyon 250 bin TL ödül

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği