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Büyükkılıç, Kayseri'de göreve başlayan hava komutanlarıyla iş birliğini pekiştirdi

Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye atanan Hava Kuvvetleri üst düzey komutanlarını makamında ağırlayıp kentteki kamu ve güvenlik iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Büyükkılıç, Kayseri'de göreve başlayan hava komutanlarıyla iş birliğini pekiştirdi

Kayseri'de yeni atamalara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Kayseri'de yeni görevlerine atanan üst düzey komutanları makamında kabul etti. Kabulde, Hv. K. İsth. Başkanı Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Keskin Şenel ve 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Alper Gökdere hazır bulundu.

görüşmede ele alınan başlıklar:

Yapılan görüşmede, Kayseri'de kamu kurumları ile güvenlik birimleri arasında süregelen iş birliğinin güçlendirilmesi ve kentin genel gündemine ilişkin değerlendirmeler ön plana çıktı. Taraflar, koordinasyonun sürekliliği ve hizmet akışının kesintiye uğramaması üzerinde durdu.

başkanın değerlendirmesi ve kapanış:

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kıymetli komutanlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, yeni atandıkları görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Görüşme, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Bu buluşma, yerel yönetim ile askeri yetkililer arasındaki iletişimin önemini bir kez daha gösterdi; taraflar, kent yönetimi ve güvenliğe ilişkin koordinasyonun devam edeceği mesajını paylaştı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE KAYSERİ’DE YENİ GÖREVLERİNE ATANAN ÜST DÜZEY KOMUTANLARI MAKAMINDA AĞIRLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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