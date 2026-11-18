muhtarlarla istişare toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir genelinde sürdürdüğü muhtarlarla istişare toplantıları kapsamında Melikgazi ilçesinde görev yapan 59 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talep ve öneriler ile ilçede yürütülen ve planlanan hizmetler ele alındı.

KAYTUR Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nde düzenlenen buluşmaya Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı. Toplantıda muhtarların ilettiği talepler birim yöneticileriyle doğrudan paylaşılarak değerlendirmeye alındı.

başkanın mesajı ve hizmet vurgusu:

Melikgazi muhtarlarına hitap eden Başkan Büyükkılıç, '16 ilçemizin hepsini bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli' sözleriyle ilçelere eşit ilgi gösterdiklerini vurguladı. Büyükkılıç ayrıca istişare kültürüne dikkat çekerek, 'Mevla’m lütfetmiş, nasip etmiş bizler sizlere hizmet ediyoruz. Sizler de mahallenizin sesi oluyor, oradaki dostlarımızın, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bizlere ulaştırıyorsunuz' dedi.

Başkan, 2026'da yapılan işleri ve geçmiş uygulamaları paylaşmanın ardından 2027 planlarına ilişkin tavsiye ve tekliflerin burada ilgili birimlerle değerlendirileceğini belirtti. Büyükkılıç, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın anlayışına atıfla hizmeti ayağa götürme, vatandaşın taleplerini çözme ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkeleri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti.

600 yataklı hastane projesinin takvimi:

Toplantıda dikkat çeken gündem maddelerinden biri, Melikgazi İldem bölgesine planlanan 600 yataklı hastane projesiydi. Başkan Büyükkılıç, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin olarak projenin ihale süreci ve takvimini katılımcılarla paylaştı.

Bakan Yardımcısı Özçevik'in bilgi verdiği üzere, proje ihalesinin ardından 15 Aralık 2026 tarihinde projenin teslim alınması ve uygulama aşamasına geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca Ocak ayının sonuna doğru yer teslimi yapılarak inşaat sürecinin başlatılması planlanıyor.

Başkan, bu gelişmeyi Kayserili hemşehrilere müjde olarak aktardı ve yatırımın bölgede sağlık altyapısını güçlendireceğine işaret etti.

taleplerin öncelikleri ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda muhtarlar, sorumluluk alanlarına ilişkin altyapı, üstyapı, ulaşım ve çevre düzenlemesi gibi öncelikli ihtiyaçları sıraladı. Büyükşehir ile Melikgazi Belediyesi yetkilileri, iletilen konular hakkında değerlendirmelerde bulunarak koordinasyon gerektiren başlıklarda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ve istişare kültürüyle şehrin tüm ilçelerinde hizmet üretmeye devam edeceğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hizmet etmeye devam edilmesini dileyerek muhtarların katkı ve duaları için teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, MUHTARLARLA İSTİŞARE TOPLANTILARI KAPSAMINDA MELİKGAZİ İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 59 MAHALLE MUHTARLARIYLA BİR ARAYA GELDİ. MAHALLELERİN İHTİYAÇLARI, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP VE ÖNERİLER İLE İLÇEDE YÜRÜTÜLEN VE PLANLANAN HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ TOPLANTINDA MELİKGAZİ İLÇESİ MUHTARLARINA HİTAP EDEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "16 İLÇEMİZİN HEPSİNİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ. HEPSİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ" DEDİ.