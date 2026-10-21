Büyükkılıç muhtarlarla kırsal hizmetlerin önceliklerini belirledi

Toplantıların amacı ve kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde düzenlenen muhtar buluşmalarında kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, muhtarların talep ve önerilerini dinlemek ile bölgelere yönelik hizmetleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantılarda tamamlanan yatırımlar, öncelikli ihtiyaçlar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı.

Yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve istişareye vurgu yapılan görüşmelerde, hizmetlerin koordinasyon ve dayanışma içinde yürütülmesinin önemi öne çıktı. Başkan Büyükkılıç, taleplerin planlamada rehber olacağını ve uygulamalarda eşitlik prensibinin esas alınacağını ifade etti.

Sarız buluşması:

Sarız programı KAYMEK Sarız Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, MHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik, Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gün ve ilgili bürokratlar katıldı. Muhtarlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, yapılan çalışmaların yıl sonu değerlendirmesinin yapılacağını ve önümüzdeki süreçte hangi hizmetlerin önceleceğinin muhtarlarla istişare edilerek belirleneceğini söyledi.

Toplantıda muhtarların taleplerine verdiği önemi vurgulayan Büyükkılıç, "Sizlerin talepleri bizim için kıymetli" ifadesini kullanarak hizmet anlayışlarında birlik, beraberlik ve ayrım gözetmeme ilkesine dikkat çekti. Ayrıca toplantıda 44 muhtarın farklı beklenti ve önceliklerinin göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Pınarbaşı değerlendirmesi:

Sarız ziyaretinin ardından Pınarbaşı’na geçen Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi’nde muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki 122 mahallenin önceliklerini değerlendirdi. Toplantıda, tamamlanan çalışmaların yanı sıra hayata geçirilmesi planlanan hizmetler de ele alındı. Büyükkılıç, "Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var" sözleriyle istişarenin devam edeceğini ve uygulamaların muhtarların önceliklerine göre planlanacağını vurguladı.

Toplantıya AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı İbrahim Ülker, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ayhan Küçüktaş ve Seçkin Özkan ile çok sayıda muhtar katıldı. Büyükkılıç, ilçe yöneticilerine ve muhtarlara destekleri için teşekkür etti.

Her iki ilçede yapılan görüşmelerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hedefinin, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak hizmetleri koordinasyon ve dayanışma içinde sürdürmek olduğu bir kez daha teyit edildi. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anlayışı doğrultusunda ayrıştırmadan, eşit hizmet prensibiyle hareket etmeye devam edeceklerini ifade ederek "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü hatırlattı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, SARIZ VE PINARBAŞI İLÇELERİNDE MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ