büyükkılıç ve belediye başkanlarından il emniyet müdürü ergen’e hayırlı olsun ziyareti

Belediye başkanlarının il emniyet müdürlüğü ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da yer aldı.

Ziyaretin gelişimi:

Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki başkanlar, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Sinan Ergen tarafından karşılandı. Heyet, yeni atamanın ardından Ergen'e görevinde başarı dileklerini iletti ve kaynaşma amaçlı görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyarette, kurum yöneticileri arası tanışma ve koordinasyonun tesis edilmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

İş birliği ve güvenlik vurgusu:

Görüşmede Kayseri'nin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmaların sürdürüleceği, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi. Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Ergen için, "Misafirperverliği için İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi ve taraflar ilerleyen dönemde ortak çalışmalara ilişkin iletişim kanallarının açık olacağını belirtti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, KAYSERİ’YE YENİ ATANAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ SİNAN ERGEN’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU