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Büyükkılıç, Yeşilay ile YEDAM iş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilay heyetiyle YEDAM ve bağımlılıkla mücadelede sürdürülecek iş birliklerini görüştü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Büyükkılıç, Yeşilay ile YEDAM iş birliğini güçlendirme vurgusu yaptı

Başkan Büyükkılıç’tan Yeşilay ile ortak çalışma kararlılığı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplum sağlığının korunması, bağımlılıkla mücadele ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla Yeşilay heyetini makamında kabul etti. Karşılıklı değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Toplantıya katılan isimler ve gündem maddeleri:

Görüşmeye Yeşilay Genel Sekreteri Yasin Erol ile birlikte Yeşilay İdari ve Teknik İşler Direktörü Mustafa Doğru, Yeşilay Paydaş İlişkiler Direktörü Ersan Ulusan, Yeşilay Yönetim Kurulu Destek Hizmetleri Müdürü Mustafa Kiraz ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir katıldı. Toplantının ana başlıkları arasında bağımlılıkla mücadele, toplum sağlığının desteklenmesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) çalışmaları yer aldı.

Vurgu: sürdürülebilir sağlık ve sosyal sorumluluk:

Başkan Büyükkılıç, belediyenin toplumun her kesiminin sağlığını ve sosyal refahını öncelediğini belirterek Yeşilay’ın çalışmaları için destek mesajı verdi. "Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan bağımlılıkla mücadelede Yeşilay’ımızın ortaya koyduğu vizyon ve gayreti Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman takdir ediyor, destekliyoruz."

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğiyle YEDAM hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaştırılması konuları masaya yatırıldı. Yeşilay Genel Sekreteri Yasin Erol, verdiği desteklerden ötürü Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek YEDAM’a sağlanan katkıların toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

Görüşme, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasındaki dayanışmanın ve ortak çalışma iradesinin teyit edilmesiyle sona erdi. Başkan Büyükkılıç, şehirde bağımlılıkla mücadeleyi destekleyen ve sosyal dayanışmayı artıran projelere katkı sunmayı sürdüreceklerini belirterek heyete teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, TOPLUM SAĞLIĞININ KORUNMASI, BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE SOSYAL DAYANIŞMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN YEŞİLAY HEYETİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ. BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, "GELECEK NESİLLERE GÜZEL HİKÂYELER BIRAKMAK İÇİN HER DAİM YEŞİLAY’IMIZIN YANINDAYIZ" DEDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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