ziyaret ve sergi:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve beraberindeki üreticileri ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerinin sahadaki karşılığı öne çıktı. Üreticiler, yetiştirdikleri soğanları ve aspir tohumundan elde ettikleri yağı belediye girişinde sergileyerek üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

başkanın değerlendirmesi:

Büyükkılıç, tarımsal desteklerin tarlada somut ürünlere dönüştüğünü vurguladı. Özellikle aspir tohumu desteği ile elde edilen ürünlerin katma değerli tarımsal ürünlere dönüşmesinin önemine dikkat çekti. Üreticilerin talepleri doğrultusunda sağlanan makine ve ekipman desteklerinin verimlilik ve üretim çeşitliliğini artırdığını belirtti.

Büyükkılıç'ın sözleri: "Aspir tohumu veriyoruz, üretiliyor, yağ oluyor. Mibzer diye bir alet istediler, bu defa soğan yetiştirildi. Kayseri’de böyle soğan olur mu dedirtecek cinsten."

üreticinin teşekkürleri ve kırsal kalkınma:

Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfü Özsolak ve beraberindeki üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerin üretime dönüştüğünü ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Özsolak, "Büyükşehir’e geliyoruz, soğan makinesi istedik, ürettik, getirdik. Aspiri veriyorsunuz, yağını yaptık, getirdik. ‘Doğduğunuz yerde doyacaksınız’ diyorsunuz ya, arazi ve kapalı sulama projelerini saymıyoruz bile, tarıma bundan güzel destek olur mu? Allah razı olsun" sözleriyle Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Belediyenin uyguladığı destek paketi; tohum, makine ve ekipman yardımları ile birlikte arazi geliştirme ve kapalı sulama projelerini kapsıyor. Bu bütüncül yaklaşım, üreticilerin kendi topraklarında sürdürülebilir ve katma değerli üretim yapmasına imkân tanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanındaki yatırımlarını sürdürürken, sahadan gelen somut ürün örnekleri belediye desteklerinin kırsal kalkınmaya doğrudan katkı sağladığını gösteriyor. Üreticilerin yerinde dönüşümler sergilemesi, uygulanan politikaların yerel ekonomi üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, BÜNYAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI LÜTFÜ ÖZSOLAK VE BERABERİNDEKİ ÜRETİCİLERİ AĞIRLADI. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TARIM VE HAYVANCILIĞA YÖNELİK DESTEKLERİYLE ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLER, YETİŞTİRDİKLERİ SOĞANLARI VE ASPİRDEN ELDE ETTİKLERİ YAĞI BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TANITTI. ÜRETİCİLER, SAĞLANAN DESTEKLERDEN DOLAYI BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR ETTİ.