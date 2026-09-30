Büyükkılıç'tan Ankara'da koordinasyon turu: Kayseri hizmetleri farklı platformlarda gündemde

Başkanın Ankara gündemi:

Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara ziyaretinde yoğun bir programı tamamladı. Program kapsamında AK Parti'nin 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Büyükkılıç, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayserili hemşehrilere selamları iletildi ve kentin öncelikli hizmetleri ile ihtiyaçları dile getirildi.

Toplantıda Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarını dinleyerek, ülke ve şehir gündeminin uyum içinde ilerlemesi temennisinde bulundu. Büyükkılıç, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda Kayseri için aynı inanç ve kararlılıkla çalışılacağını vurguladı.

AK Parti yöneticileriyle görüşmeler:

Ankara programı süresince Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantılarda partinin il ve teşkilat yöneticileriyle bir araya geldi. Kayseri heyetinde AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Kemal Yiğit Güler de yer aldı. Bu görüşmelerde şehrin ihtiyaçları, sürdürülen hizmetler ve planlanan projeler aktarıldı.

Elitaş ziyareti ve istişareler:

Büyükkılıç ve beraberindeki heyet AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. Görüşmede Kayseri’nin öncelikleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar ve ilerideki planlar detaylı şekilde ele alındı. Heyette Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan ve teşkilat mensupları da bulundu.

Yerel yönetimler toplantısında değerlendirmeler:

Ankara programında ayrıca, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Büyükkılıç, genel merkez yerel yönetimler başkan yardımcıları ile büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda şehirlerin hizmet süreçleri, ihtiyaçları ve yerel yönetimlerin gündeminde bulunan başlıklar üzerine istişareler yapıldı.

Büyükkılıç, Ankara temaslarının temel amacının Kayseri'nin hizmet gündemini farklı platformlarda güçlü biçimde temsil etmek olduğunu belirtti. Belediye çalışmaları ve projelerin istişare ve iş birliği ile yürütüldüğünü ifade eden Büyükkılıç, şehrin ihtiyaçlarının giderilmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaların süreceğini vurguladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TEMASLAR KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ. BÜYÜKKILIÇ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİNE SELAM VE MUHABBETLERİNİ İLETEREK, KAYSERİ’NİN İHTİYAÇLARI VE KENTTE SÜRDÜRÜLEN HİZMET ÇALIŞMALARINI ANKARA’DA ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA GÜNDEME TAŞIDI.