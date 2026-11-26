Büyükşehir başkanı veda ziyaretinde bulundu

Dr. Memduh Büyükkılıç, Şanlıurfa Valiliği görevine atanan Vali Gökmen Çiçek'e veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Çiçek'in Kayseri'ye sunduğu hizmetler için teşekkür edilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Ziyaretin odağı:

Başkan Büyükkılıç, görüşmede şehrin ortak hedefleri doğrultusunda sağlanan uyum ve iş birliğinin altını çizdi. Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye kazandırdığı projeler ve ortaya koyduğu özverili çalışmaların şehrin hafızasında müstesna bir yer edindiğini belirtti ve hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Beraberlik ve katılımcılar:

Ziyarette, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yer aldı. Toplantı, kamu kurumları, yerel yönetimler ve şehir dinamikleri arasındaki iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Görüşme, karşılıklı teşekkür ve iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi; Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e yeni görev yerinde başarı temennisinde bulunarak Kayseri'ye kattığı değerler için teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; ŞANLIURFA VALİLİĞİ GÖREVİNE ATANAN KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’E VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.