Büyükkılıç’tan Ulu Çınarlara hizmet mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'tan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda yaşlı ve emekli vatandaşlara yönelik yürütülen hizmetleri anlattı. Büyükkılıç, büyüklerin yalnızca geçmişin tanıkları olmadığını; aynı zamanda toplum için rehber, tecrübe ve hikmet kaynağı olduğunu vurguladı. Belediye olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata katılımlarını desteklemek ve ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

hizmetlerin kapsamı:

Büyükkılıç, yaşlılara yönelik hizmetlerin bakım ve sağlık yardımlarının ötesinde sosyal, kültürel, psikolojik ve ekonomik boyutları olduğunu kaydetti. Bu yaklaşım kapsamında hayata geçirilen Emekliler Kafeteryaları ile emekli vatandaşların bir araya gelip sohbet edebileceği, kitap okuyabileceği ve satranç gibi etkinliklere katılabileceği mekanlar oluşturuldu. Evde bakım desteği kapsamında uygulanan YADES - Evde Yaşlı Destek Programı özellikle 65 yaş üzeri, ekonomik imkânları kısıtlı ve aile desteğinden yoksun olanlara ev temizliği ve kişisel bakım gibi hizmetler ulaştırıyor ve ihtiyaç sahibi yaşlıların yalnız olmadığını gösteriyor.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile yaşlıların uğraş terapileri, kültürel ve eğitsel faaliyetler, fizik tedavi, okuma, müzik, koro ve resim çalışmaları gibi çeşitli etkinliklerle sosyal yaşama aktif katılımı destekleniyor. Büyükkılıç, belediyenin hedefinin büyükleri yalnızca evlerinde tutmak değil; üretmelerini, öğrenmelerini, paylaşmalarını ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

huzurevi, Alzheimer desteği ve ekonomik yardım:

Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi de yaşlılara güvenli ve huzurlu bir ortam sunmanın yanı sıra sosyal ve psikolojik destek veriyor. Huzurevinde yer alan 30 hobi bahçesi büyüklerin toprakla buluşmasına ve üretimle vakit geçirmesine imkân tanıyor. Özel gereksinimleri olan bireyler için ise Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile Alzheimer'lı hastaların gündüz saatlerinde sosyal etkileşim ve yaşam kalitesini destekleyici uygulamalardan yararlanması, hasta yakınlarına yönelik eğitim, seminer ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sunulması planlanıyor ve bu alandaki kapasitenin güçlendirileceği vurgulanıyor.

Ekonomik destek bakımından ise Emekli Sosyal Destek Projesi kapsamında uygun şartları taşıyan emeklilere Mayıs ve Kasım aylarında iki taksit halinde toplam 10 bin TL nakdi destek sağlandığı hatırlatıldı. Büyükkılıç, emek veren ve şehrin bugünlerine gelmesinde katkı sağlamış emeklilere karşı sorumluluğun bir vefa meselesi olduğunu belirtti ve sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi büyüklerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

mesaj ve kutlama:

Mesajını medeniyet değerlerine atıfla sürdüren Büyükkılıç, yaşlılığın tecrübe, sabır ve hikmetin temsilcisi olduğunu; büyüklerin dün verdiği emeğin bugün en kıymetli miras olduğunu ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak büyüklerin duasını almak, gönüllerine dokunmak ve hayatlarını kolaylaştırmak üzere dün olduğu gibi bugün de yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti. Büyükkılıç, başta Kayserili büyükler olmak üzere tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve bereket diledi.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJINDA, YAŞLI VE EMEKLİ VATANDAŞLARA YÖNELİK SOSYAL, EKONOMİK, SAĞLIK VE BAKIM DESTEKLERİNİ ANLATTI. BÜYÜKKILIÇ, EMEKLİLER KAFETERYALARI, YADES, ULU ÇINARLAR YAŞLI YAŞAM VE DAYANIŞMA MERKEZİ, HUZUREVİ VE HOBİ BAHÇELERİ, ALZHEİMER GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZİ İLE EMEKLİ SOSYAL DESTEK PROJESİ GİBİ HİZMETLERLE BÜYÜKLERİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYE VE SOSYAL HAYATA AKTİF KATILIMLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM ETTİKLERİNİ BELİRTTİ.