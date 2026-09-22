büyüklerin sahne aldığı oyun büyük beğeni topladı

Merkezefendi'de duygulu anlar: 'Eve Gidelim' sahnelendi

Merkezefendi Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında Alzheimer Yaşam Merkezi’ne devam eden büyüklerin rol aldığı tiyatro gösterisi ile Aktif Yaş Alma Merkezleri kursiyerlerinin hazırladığı sergiyi izleyicilerle buluşturdu. Etkinlik, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şube Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri katıldı.

Sergide geçmişin izleri:

Fuaye alanında, Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinin gençlik yıllarındaki evlerden ilham alınarak oluşturulan özel bir atmosfer ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Alan, geçmişin sıcaklığını ve samimiyetini yansıtarak katılımcılara kendi çocukluk ve gençlik hatıralarını anımsattı. Ziyaretçiler bu nostaljik ortamda büyüklerle ve aileleriyle bir araya gelirken, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da büyüklerle oturup sohbet ederek alanı gezdi.

Etkinlikte ayrıca Aktif Yaş Alma Merkezleri kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Sergisi" büyük ilgi gördü. Kursiyerlerin emek vererek ortaya koyduğu çalışmalar, Başkan Doğan ve ziyaretçiler tarafından dikkatle incelendi.

Perdede duygular ve alkışlar:

Programın devamında Alzheimer Yaşam Merkezi sakinlerinin rol aldığı "Eve Gidelim" tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda büyüklerin sergilediği heyecan ve samimi performans, salonu dolduran izleyicilerde yoğun duygular uyandırdı ve gösteri sonunda oyuncular ayakta alkışlandı. Oyun, büyüklerin gençlik yıllarından izler taşıyan sıcak bir atmosferde sunuldu; izleyenler kendi anılarına rastladıklarını ifade etti.

Şeniz Doğan etkinlikle ilgili olarak, «İlk göreve başladığımızda demiştik ki belediyecilik doğumdan ölüme kadar her şeyi kapsıyor. Herkese her yere gücümüz yettiğince yetişmeye gayret ediyoruz. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde huzurlu ve keyifli vakit geçirmek isteyen, ancak çeşitli olumsuz koşullar nedeniyle zorluklarla mücadele etmek zorunda kalan büyüklerimiz de bizim için çok kıymetli. Biraz önce dolaşırken çok duygulandım. Özellikle sergide o nostaljik havayı yaşamak gerçekten çok güzeldi. Yaptığımız sohbetlerde büyüklerimizin, ‘Biz orayı evimiz gibi görüyoruz, yalnızlığımız kayboluyor’ demesi ise beni ayrıca çok etkiledi. Hem Engelsiz Yaşam Akademisi hem de Alzheimer Merkezimizin bizdeki yeri çok önemli. Biz buna hiçbir zaman bir proje olarak bakmadık. İşin manevi boyutu çok büyüktü. Bir yerel yönetici olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte ‘Ben ne kadar şehrimde ilçemde yaşayan hemşerilerimizin konforunu, rahatını sağlayabiliyorsam’ biz de yaptığımız işten mutluluk duyuyoruz. Büyükler bizim için çok kıymetli. Allah onlara sağlıklı, huzurlu, mutlu ömürler versin. Tek amacımız, tek hedefimiz bu» dedi.

Hatice Hülya Eryılmaz ise Merkezefendi Belediyesi ve ekibini tebrik ederek, «Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’ı ve kıymetli ekibinizi tüm Denizli halkı adına kutlamak istiyorum. Sizden aldıkları ışıkla, samimiyetle çok güzel bir ekibiniz var. Sadece oraya giden ihtiyaç sahibi olan büyüklerimiz değil, hasta yakınları da sevgi ile kucaklanıyorlar. Bunun için sizi ve ekibinizi kutluyorum» şeklinde konuştu.

Etkinlik, sergi ve tiyatro gösterisiyle büyüklerin sosyal yaşamına katkı sağlamayı, aileleriyle birlikteliklerini güçlendirmeyi ve toplumda farkındalık yaratmayı hedefledi. Gösteri sonrası katılımcılar, benzer projelerin devam etmesi dileğiyle organizasyonu takdirle karşıladı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ’NDE HİZMET ALAN BÜYÜKLERİN SAHNE ALDIĞI "EVE GİDELİM" TİYATRO OYUNU İZLEYİCİLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI. AKTİF YAŞ ALMA MERKEZLERİ KURSİYERLERİNİN HAZIRLADIĞI SERGİ DE BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI. MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, 21 EYLÜL DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ DOLAYISIYLA ANLAMLI BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. ALZHEİMER YAŞAM MERKEZİ’NDE HİZMET ALAN BÜYÜKLERİN SAHNE ALDIĞI "EVE GİDELİM" TİYATRO GÖSTERİSİ İLE AKTİF YAŞ ALMA MERKEZLERİ KURSİYERLERİNİN HAZIRLADIĞI SERGİ, MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİĞE TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBE BAŞKANI HATİCE HÜLYA ERYILMAZ, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI, MECLİS ÜYELERİ VE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILIM SAĞLADI.