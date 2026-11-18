manavgat hareket ediyor ile huzurevi sakinleri kahvaltıda:

Manavgat Belediyesi'nin kurumsal sahipliğinde ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in desteğiyle yürütülen Manavgat Hareket Ediyor projesi kapsamında huzurevi sakinleri doğal bir ortamda kahvaltıda bir araya geldi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kişioğlu da katılarak büyüklerle sohbet etti ve anıları paylaştı.

programın ayrıntıları:

Projenin fikir sahibi ve yürütücüsü Sema Ballıkaya ile sanatçı Tuğba Özay ve etkinliğin sponsor işletmecisi Mustafa Tezol'un katkılarıyla düzenlenen buluşmada egzersiz, hareket, dengeli beslenme ve sosyal etkileşim öne çıktı. Doğal ortamda yapılan kahvaltı, sakinlere rutin dışı, keyifli bir sabah deneyimi sundu.

büyüklerin yaşadığı anlar:

Kahvaltının ardından isteyen huzurevi sakinleri ata binme fırsatı buldu; ata binenlerin yaşadığı heyecan ve mutluluk programın en dikkat çeken kareleri arasında yer aldı. Etkinlik boyunca yapılan sohbetler ve paylaşılan hatıralar, buluşmanın sosyal boyutunu güçlendirdi.

Sağlıklı yaşam odaklı bu etkinlik, huzurevi sakinlerine hem fiziksel hareket imkanı sağladı hem de sosyal bağlarını tazeleyerek sabaha anlam kattı.

MANAVGAT BELEDİYESİ’NİN KURUMSAL SAHİPLİĞİNDE, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. MEHMET ÇİÇEK'İN DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN “MANAVGAT HAREKET EDİYOR” PROJESİ KAPSAMINDA, HUZUREVİ SAKİNLERİ ATLI VADİ’DE SAĞLIKLI YAŞAM ODAKLI ANLAMLI BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ. BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA KİŞİOĞLU’NUN DA KATILDIĞI PROGRAMDA, BÜYÜKLERLE SOHBET EDİLEREK GÜZEL ANILAR PAYLAŞILDI.