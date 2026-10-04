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Büyükorhan'da alevlerle mücadele: ekipler havadan ve karadan destek veriyor

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor, evler için tedbir artırıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Büyükorhan'da alevlerle mücadele: ekipler havadan ve karadan destek veriyor

sevk edilen birimler:

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri sahada görev alıyor. Söndürme çalışmalarına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 7 arazöz destek veriyor.

diğer destekler ve hava müdahalesi:

Yangınla mücadeleye takviye amacıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazöz ve su ikmal araçları yönlendirildi. Ayrıca Balıkesir ve Çanakkale'den havalanan 2 yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı.

yerleşim alanlarına yönelik önlemler:

Alevlerin yakınlardaki evlere sıçramaması için ekipler bölgede tedbir aldı; müdahale, olası ilerlemeye karşı yoğunlaştırıldı. İhtiyaç duyulan iş makinesi desteği kapsamında Orhaneli ilçesinden bir adet dozerin acil sevki için Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı.

Tüm müdahale faaliyetleri, havadan ve karadan süren söndürme çalışmaları çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından takip ediliyor.

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİ PİRİBEYLER MAHALLESİ MAZLUMLAR MEVKİİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN...

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİ PİRİBEYLER MAHALLESİ MAZLUMLAR MEVKİİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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