Büyükorhan'da alevlerle mücadele: ekipler havadan ve karadan destek veriyor

sevk edilen birimler:

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde çıkan orman yangınına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 3 araç ile BUSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 2 su tankeri sahada görev alıyor. Söndürme çalışmalarına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ve 7 arazöz destek veriyor.

diğer destekler ve hava müdahalesi:

Yangınla mücadeleye takviye amacıyla Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazöz ve su ikmal araçları yönlendirildi. Ayrıca Balıkesir ve Çanakkale'den havalanan 2 yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı.

yerleşim alanlarına yönelik önlemler:

Alevlerin yakınlardaki evlere sıçramaması için ekipler bölgede tedbir aldı; müdahale, olası ilerlemeye karşı yoğunlaştırıldı. İhtiyaç duyulan iş makinesi desteği kapsamında Orhaneli ilçesinden bir adet dozerin acil sevki için Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandı.

Tüm müdahale faaliyetleri, havadan ve karadan süren söndürme çalışmaları çerçevesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından takip ediliyor.

BURSA’NIN BÜYÜKORHAN İLÇESİ PİRİBEYLER MAHALLESİ MAZLUMLAR MEVKİİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR.