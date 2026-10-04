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Büyükorhan'da mazlumlar mevkiinde söndürme çalışmalarına kapsamlı takviye

Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz, helikopter ve kara aracı sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:19

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Büyükorhan'da mazlumlar mevkiinde söndürme çalışmalarına kapsamlı takviye

Büyükorhan'da mazlumlar mevkiinde söndürme çalışmalarına kapsamlı takviye

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Piribeyler Mahallesi Mazlumlar mevkiinde devam eden orman yangınına müdahale çalışmaları, bölgeye sevk edilen takviye ekip ve araçlarla yoğunlaştırıldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için kara ve havadan eş zamanlı müdahaleye devam ediyor.

Belediye ve bağlı birimlerin sevkiyatı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yangına müdahalede İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 3 arazöz ve 1 insansız hava aracı (drone) gönderildi. Ayrıca BUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinden 2 su tankeri ile destek sağlanırken, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri de 2 dozer, 1 tır, 1 pikap ve 1 su tankeri ile söndürme çalışmalarına katılıyor.

Orman birimleri ve havadan destek:

Bölgedeki söndürme çalışmalarına Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan ve karadan müdahale sağlanıyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ bünyesindeki 3 su tankeri de sahaya sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması ve sahadaki çalışmaların koordinasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yakından takip ediliyor. Ekipler, alevlerin ilerlemesini durdurmak ve çevre yerleşimlere olası riski en aza indirmek için koordineli şekilde görevlerine devam ediyor.

MAZLUMLAR MEVKİİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI, TAKVİYE EKİP VE ARAÇLARIN...

MAZLUMLAR MEVKİİNDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININA MÜDAHALE ÇALIŞMALARI, TAKVİYE EKİP VE ARAÇLARIN BÖLGEYE SEVK EDİLMESİYLE SÜRDÜRÜLÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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