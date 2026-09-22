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Büyükşehir 139 okulun bakımına 7 milyon 395 bin liralık boya desteği verdi

Kocaeli Büyükşehir, 12 ilçedeki 139 okula 15 litrelik ambalajlarda toplam 63 bin 105 litre ve 7 milyon 395 bin liralık boya desteği sağladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Büyükşehir 139 okulun bakımına 7 milyon 395 bin liralık boya desteği verdi

Boya dağıtımı tamamlandı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların bakım ve onarımına yönelik kapsamlı bir boya desteği sağladı. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada 12 ilçede yer alan 139 okulun boya ihtiyacı karşılandı.

Ambalaj ve dağıtım:

Okulların iç cephe, dış cephe, tavan ve sentetik boya gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan paketler, kullanım kolaylığı amacıyla 15 litrelik ambalajlarla teslim edildi. Toplam 63 bin 105 litre boya dağıtımı yapıldı ve destek 7 milyon 395 bin lira değerinde gerçekleşti.

Eğitime katkı:

Yılbaşından bu yana kademeli olarak sürdürülen sevkiyatlar tamamlanarak malzemeler okul idarelerine eksiksiz şekilde teslim edildi. Sağlanan destek, eğitim kurumlarının yeni eğitim-öğretim dönemine daha bakımlı ve hazır ortamlarda başlamasına imkan tanıdı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARA 7 MİLYON...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDEKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLARA 7 MİLYON 395 BİN LİRA DEĞERİNDE BOYA DESTEĞİNDE BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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