Büyükşehir 84 bin metrekarelik merkezle sokak hayvanlarına ikinci şans veriyor

Antalya'nın geniş kapsamlı bakımevi hizmeti:

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 84 bin metrekarelik alanda sokaktaki can dostların bakım ve tedavi ihtiyaçlarını karşılıyor. Merkez; 4 Ekim 2023 tarihinde hizmete açıldıktan sonra, sokaktan alınan hayvanların sağlık süreçlerini kapsamlı biçimde takip ediyor. Her başvuru, veteriner hekimlerin gözetiminde başlangıç muayenesinden sahiplendirmeye kadar uzanan çok aşamalı bir sürece tabi tutuluyor.

Merkezin sunduğu hizmetler:

Merkezde yapılan ilk muayenelerde kuduz ve karma aşılarının yanı sıra gençlik hastalığı, parvo ve kan paraziti testleri gibi tanısal uygulamalar gerçekleştiriliyor. Muayene sonuçlarına göre kişiye özel tedavi programları hazırlanıyor; gerektiğinde merkezdeki ameliyathanelerde cerrahi müdahaleler, ortopedik operasyonlar ve acil cerrahi uygulamalar yapılarak hayvanların sağlıkları yeniden sağlanıyor. Tedavi süreci, yalnızca tek bir müdahale ile sınırlı kalmayıp, veteriner ekip tarafından düzenli takiplerle tamamlanıyor.

Kayıt ve takip sistemi:

Merkezde yürütülen hizmetlerin önemli bir ayağı da kayıt ve takip sistemidir. Hayvanların küpe veya çip numaraları üzerinden tüm sağlık işlemleri kayıt altına alınıyor; böylece merkeze hangi bölgeden getirildiği, hangi tedavilerden geçtiği ve uygulanan işlemler anlık olarak izlenebiliyor. Bu kayıt altyapısı, hem veterinerlerin geçmiş sağlık bilgilerine hızlı erişimini sağlıyor hem de çalışmaların şeffaf biçimde hayvanseverlere açılmasına imkan tanıyor.

Ekip, kapasite ve sahiplendirme:

Merkezde görev yapan toplam 105 kişilik ekip arasında 22 veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve yardımcı personel bulunuyor. Personel, sağlık kontrollerinden bakım ve beslenme sorumluluklarına kadar geniş bir yelpazede çalışıyor. Merkezin kapasitesi, açıldığı yıldaki 1.300 köpek ve 700 kedi kapasitesinden, 2026'da 5.000 köpek ve 700 kedi kapasitesine çıkarıldı. Ayrıca Büyükşehir'in çalışmaları ilçe merkezleri ve farklı bölgelere taşınarak mobil kısırlaştırma hizmetleriyle daha geniş alana ulaşıyor.

Vatandaşlar, merkezin faaliyetlerini doğrudan izleyebiliyor; merkez, hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin haftanın 7 günü 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Bu ziyaretler sırasında yürütülen çalışmalar yerinde görülebiliyor, sahiplendirme süreçleri hakkında bilgi alınabiliyor ve sahiplendirilmek istenen hayvanlarla tanışılabiliyor. Merkez, hem sokak hayvanlarının sağlık ve refahını artırmayı hem de toplumla daha güçlü bir bağ kurmayı hedefliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI GEÇİCİ BAKIMEVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ, 84 BİN METREKARELİK GENİŞ ALANINDA SOKAK HAYVANLARININ YAŞAMINA DOKUNUYOR